Premios Oscar 2022: La ganadora a Mejor Actriz

Este domingo 27 de marzo se llevó a cabo la 94° entrega de los Premios Oscar. Es una de las galas más relevantes del año, en donde la Academia eligió a las producciones más destacas del último año.

El Dolby Theatre de Los Ángeles es nuevamente el elegido para oficiar como lugar de entrega de los galardones. La ceremonia la llevaron a cabo Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer, marcando un hito histórico en donde la premiación fue presentada íntegramente por mujeres.

Como Mejor actriz estaban nominadas: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Taye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Madres paralelas), Kristen Stewart (Spencer) y Nicole Kidman por Being the Ricardos, película que también tuvo a Javier Bardem nominado como Mejor Actor.