Preocupación en Intrusos: aíslan a todo el equipo por dos casos de Covid-19

Los casos de Covid-19 llegaron a Intrusos. La panelista Débora D'Amato confirmó que dio positivo de Covid-19 tras someterse a un testeo.

"Soy Covid-19 positivo. Mi hija, Lola, no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria, por ende", reveló en sus redes sociales la periodista. "Lo mío fue percepción ante un positivo laboral cercano. En cuanto me enteré el positivo de mi compañera, me hisopé. Siete días atrás fue mi último contacto con ella", aseguró D'Amato.

Soy #Covid_19 positivo.

Mi hija Lola, no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria, por ende.

Lo mío fue percepción ante un positivo (laboral) cercano. En cuanto me enteré el + de mi compañera, me hisopé (sin síntomas). Siete días atrás fue mi último contacto con ella. — 𝐃é𝐛𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐇® (@deboradamato) January 16, 2021

"Lola hisopada, pilas, activa. Yo no. Mi percepción fue acertada y el hisopado se hizo a la tarde, y a las pocas horas me dieron el resultado. Ahora tengo fiebre, tos, dolor de cuerpo y más. Difícil con una beba activa pero no hay opción", agregó, agradeciendo todos los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas.

Según publicó el periodista Pablo Montagna, los programas saldrán al aire mediante Zoom.

Lola hisopada, pilas, activa.

Yo no. Mi percepción fue acertada y el hisopado se hizo a la tarde y a las pocas horas me dieron el resultado.

Ahora tengo fiebre, tos, dolor de cuerpo y más.

Difícil con una beba activa pero no hay opción.

Gracias por el interés. — 𝐃é𝐛𝐨𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐧 𝐇® (@deboradamato) January 16, 2021

Recordemos que esta semana, se dio a conocer que su cronista de Villa Carlos Paz, Laura Loforte, fue aislada por haber tenido un contacto estrecho con Aníbal Pachano durante una nota, quien días atrás confirmó haberse contagiado el virus de la pandemia.

2021: Con nuevos panelistas

Intrusos, el programa de Jorge Rial, está atravesando por una época de fuertes cambios. El panel del exitoso ciclo de espectáculos está pasando por grandes transformaciones y nuevos cambios, de cara a la temporada de verano 2021.

Ta es así que, después de la renuncia de Marcela Tauro, Daniel Ambrosino y Guido Zaffora, las autoridades de América planean cómo será el renovado panel. Ahora, se habla de que sería Marcela Baños la nueva incorporación del programa, mientras que continúa el periodista Gabriel Olivieri, amigo íntimo de Pampita.

Sin Jorge Rial

Durante una gran parte de lo que durará la temporada estival, Jorge Rial estará ausente del ciclo. Después de un año polémico, el conductor se quedará durante diez días en Villa La Angostura, y luego partirá hacia otro destino aún desconocido.

El periodista viajó con Romina Pereiro , quien compartió parte de su estadía en el paraíso patagónico en sus redes sociales. "Bajando ochenta mil cambios", escribió la nutricionista junto a una postal que muestra a la pareja disfrutando del atardecer en el paradisíaco destino. "Síííí", respondió Rial a la publicación.