La hija menor de la reconocida modelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier es toda una mujercita. Taína Gravier cumplirá 15 años el 22 de abril, pero previo a la mega fiesta a la que contará con 200 invitados, compartió una cena exclusiva con sus amigas en Tribu Restó, en Paraná y el río. La joven quien está dando sus primero pasos como modelo, lució un increíble look juvenil y canchero.

Con un pantalón sastrero negro con la cintura doblada y mostrando el ombligo, con un top al que le sumó una jacket de cuero muy canchera tricolor con negro y rojo en los hombros. Para este look eligió unas zapatillas. Llevó su rubia cabellera suelta, con un delicado maquillaje compuesto por una base y un labial gloss rosa. La adolescente acompañada de su familia celebró la previa a sus 15 años Taína Gravier, quien la noche anterior conoció al productor Bizarrap al finalizar el show que dio en el Hipódromo de Palermo.

PH Federico de Bartolo | PRODUCCIÓN: Sol Miranda

Taína Gravier soplando la velita de su cumpleaños número 15

El mundo artístico es a donde apunta Taína

La joven lleva en la sangre el arte, Taína tiene su propio canal de Youtube desde mayo del 2021, donde comparte un fin de semana en su vida en las redes, pero ella, ya sabe a que se va a dedicar. Siguiendo los pasos de su madre, la joven comentó anteriormente en una entrevista con Revista Caras, que le gustaría dedicarse al canto y el baile. Cuando se le consultó por el mundo de la moda y las pasarelas, la adolescente agregó que no sabe bien cual es su estilo de vestir aún, y agregó: "Me encantan los blazers, los saquitos y soy fan de los jeans. De todas maneras, me encantaría seguir teniendo experiencias para probar porque me encanta la moda".

TAÍNA GRAVIER: TALENTO TEEN

La previa al cumpleaños de Taína Gravier fue con Bizarrap

El joven productor musical oriundo de Ramos Mejía, Bizarrap, tuvo su primer show BZRP Live Tour en el Hipódromo de Palermo el pasado 20 de abril. Una multitud fue a verlo, cientos de famosos, entre ellos, Valeria Mazza, Alejandro Gravier junto a sus cuatro hijos Tiziano, Balthazar, Benicio y la consentida de la casa Taína.



Valeria Mazza y su familia fueron a ver a Bizarrap

Taína Gravier conoció a Bizarrap

Todo quedó documentado en las historias de la familia, donde al parecer cantaron, bailaron y hasta incluso conocieron al joven estrella en el mundo. Se saludaron con un beso y abrazo hasta incluso, la joven adolescente se fotografió con el Biza.

¡Una noche a pleno!

J.M