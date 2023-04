Bizarrap hizo vibrar el Hipódromo de Palermo con el BZRP Live Tour

Bizarrap inició este jueves su BZRP Live Tour, un evento sin precedentes que desde el principio generó expectativas en los fanáticos del productor argentino. Este apenas es el comienzo de tres shows que prometen una vivencia única. El Hipódromo de Palermo se convirtió en testigo de la presencia de miles de personas que bailaron y disfrutaron al ritmo de sus canciones.

Pasada las 21 horas, el predio estalló en algarabía tras la aparición de Bizarrap, convirtiéndose en un momento histórico para el artista, puesto que, es el primer concierto que ofrece en Buenos Aires y con la alegría de agotar tres fechas en pocas horas. Las luces, los efectos especiales, un sistema de sonido pocas veces visto e imágenes en 4D complementaron el escenario dónde sólo el productor brilló.

Bizarrap en su primer concierto.

Su recital empezó con la Music Sessions Vol. 36, colaboración realizada junto a Nathy Peluso. Seguidamente desplegó su playlist con sus primeras canciones hasta llegar al tema de Villlano Antillano, producción que fue coreada por todo el público, a pesar de lo rápido del estribillo y de las críticas que generó en su lanzamiento por ser protagonizado por una chica transexual.

Su primera impresión al ver el Hipódromo de Palermo totalmente lleno y mientras sus fanáticos gritaban su nombre fue de total agradecimiento: “Gracias Buenos Aires. No sé si saben pero este es mi primer show propio. Esto es muy emocionante para mí que haya tanta gente. No sé de donde me salen las palabras porque se los juro estoy muy emocionado. Estoy muy contento. Muchísimas gracias", expresó mientras la voz se le quebraba.

Fueron tres mil metros de pantallas LED, dos mil luminarias móviles, cuarenta sistemas láseres, fuegos artificiales y 1500 personas cómo logística que se usaron para sumergir a los presentes en una verdadera dimensión al mejor estilo de Bizarrap y su BZRP Live Tour.

Bizarrap también marcó tendencia con un su típico look utilizado en cada Music Sessions

Como ya es costumbre verlo, Bizarrap se presentó bajo un look deportivo. Una campera azul marino marca Adidas con las siglas BZRP, remera blanca, su gorra típica con letras doradas y sus gafas negras, confirmando así que no solamente impone tendencias en la industria musical, sino también en la moda.

Duki sorprendió con una impactante aparición en el concierto de Bizarrap

Como el cantante número uno de Argentina, así definió Bizarrap a Duki, mientras de manera sorpresiva aparecía a las 21:56 minutos, en uno de los costados del extenso escenario. El rapero inició su intervención con la Music Sessions Vol. 50 y entregó un resumen de sus temas más icónicos. Un abrazo, manifestaciones de cariño y admiración, sellaron uno de los momentos más emocionantes de la noche.

Duki en el concierto de Bizarrap.

No hay dudas de que el oriundo de Ramos Mejía dio todo su potencial en este primer show. A lo largo del recital sonaron las canciones con Tiago PZK, Nicky Jam, Paulo Londra y Shakira.

El Hipódromo se quedó pequeño al momento de cantar la frase: "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan".

El concierto cerró con fuegos artificiales y al ritmo de Quevedo.

Y para cerrar con broche de oro, Bizarrap volvió a agradecer a los fanáticos por la receptividad y la buena onda, y se despidió con la Music Sessions Vol.52, al ritmo de "Quédate, que la noche sin ti duele" de Quevedo, una de las más esperadas de la velada. De esta manera, el joven productor de 24 años hizo historia y marca un antes y un después en su carrera musical.

AM