Roberto García Moritan y Pampita se separaron, pero los rumores de la pareja ya venían de hace un monton de tiempo. Resulta que ninguno de los dos confirmaba la noticia por lo que no se sabía si era verdad el fin de su relación.

Recientemente, el político subió un fuerte comunicado en el que se refiere al final de la pareja, pero inmediatamente, la modelo salió a desmentirlo en la fecha en la cual había dicho el ministro que ya no estaban más juntos y además filtró chats contando toda la verdad del asunto.

Pampita Ardohain filtró chats con Roberto García Moritán y reveló TODA LA VERDAD sobre la separación

“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, comenzó el comunicado del político sobre su relación con Pampita. “Es momento de dar por terminado este capitulo en lo privado y en lo público. De poner limite con mi palabra y hechos a calumnias y acusaciones”, continuó.

“No haré más declaraciones sobre el tema ya que mi compromiso es enfocarme en proteger a mis hijos y continuar construyendo una relación de respeto y cordialidad como padres”, finalizó sobre su separación de la modelo. Pero Pampita fiel a su estilo no iba a quedarse callada por lo que filtró chats desmintiéndolo completamente en la fecha en la cual dijo que se habían separado. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la conductora.

Pampita, fiel a su estilo, no dijo mucho más sobre el comunicado de Roberto García Moritán, pero se limitó a publicar los chats con su ex pareja, desmintiendo completamente al ministro, quien había afirmado que llevaban separados desde hacía tiempo. Sin embargo, las conversaciones revelan que la pareja mantenía una vida normal hasta el 20 de septiembre de 2024.

Tras ser desmentido por Pampita, Roberto García Moritán intentó justificarse y publicó otro comunicado en las redes: 'Estimados, estamos alineados con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24. ¡Buen sábado en familia!'.