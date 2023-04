Prince Royce recibió el alta médica y se comunicó con los fans: "Ya me encuentro mejor"

Prince Royce fue hospitalizado días atrás en Chile luego de sufrir una reacción alérgica en todo su cuerpo, sobre todo en cuello y espalda, tal como lo mostró en sus redes. Afortunadamente, el artista recibió el alta médica y pudo continuar con los compromisos que tenía previstos.

Desde Instagram, Prince Royce publicó un video en el que le llevó tranquilidad a los fanáticos. "Quiero agradecer a toda la gente que está pendiente de mí, gracias por sus mensajes, han sido varios días... Finalmente me siento bien, no sé realmente qué fue, pero ya pronto regreso a casa a descansar, ya me encuentro mejor".

Prince Royce durante su internación.

Para ponerlos al tanto de dónde se encuentra actualmente, el músico agregó: "Estamos en Las Vegas, en los Latin América Music Awards, me van a entregar un premio y me siento muy honrado por eso. Les tengo una presentación muy especial para mí y estreno un nuevo tema también".

"Gracias por todo mi gente, les envío muchas bendiciones, los quiero muchísimo", cerró Prince Royce regresándole al público el cariño que recibió especialmente en los últimos días donde permaneció internado hasta que los médicos lograron controlar la reacción arlérgica que sufrió.

Qué le pasó a Prince Royce

Tal y como lo explicó en su publicación, Prince Royce sufrió una reacción alérgica en su cuerpo. El compositor tenía toda su espalda brotada con un zarpullido rojo que lo preocupó mucho. Ese fue el motivo de su visita al centro médico donde finalmente decidieron internarlo.

Los profesionales que lo asistieron durante su internación no pudieron identificar la causa, se desconoce si fue algún alimento que ingirió o si se trata de estrés. Lo cierto es que Prince Royce ya se encuentra bien y retomó sus actividades.