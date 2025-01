Quién es Priscila Crivocapich, la periodista deportiva que brilla en Telefe

Priscila Crivo sólo emana gratitud frente al balance de un año excepcional, con sueños bajados a tierra y con los que todavía vendrán. Y en ese mix de agradecimiento al universo y a ella misma, por decretar cada meta cumplida, la figura de “Multitalent Agency” se promete una sola cosa: disfrutar a consciencia.

“No me gusta vivir con el diario de mañana”, le dijo a CARAS la periodista deportiva que pasó la Navidad y el Año nuevo en Uruguay porque “tengo dos hermanas viviendo allá”. “Me fui con mi mejor amiga y pude mezclar trabajo con familia. Tengo 5 sobrinos allá, fueron mis papás también, así que pasamos las fiestas todos juntos”, recapitula. Referente fashion y figura de Telefe, honra ese espacio que desde hace dos años se supo ganar a base de carisma y compromiso con la profesión.

La periodista deportiva y figura de Telefe posó para CARAS en Punta del Este.

"Fue un año espectacular. Uno lo va manifestando y después, las cosas pasan. Cuando era chiquita decía que quería trabajar en Telefe y lo cumplí. Este va a ser mi tercer año. La vida va siendo muy generosa conmigo”, contó la comunicadora, que se mueve tanto en el streaming como en la pantalla líder.

“Este año hice Copa América y fue un crecimiento absoluto. De hecho, coroné el año entrevistando a Djokovic, cuando fue la despedida de Juan Martín del Potro. Era uno de mis sueños porque soy muy fanática del tenis y jugué toda la vida. No pude haber tenido mejor cierre del 2024”, agregó Crivo.

La periodista, que continúa con “Gol de Medianoche” en Telefe y su ciclo de entrevistas en “Para ti”, afirma que cada hito laboral está alineado con su mejor versión puertas adentro, una que trabaja a diario para mantener.

“Me siento muy bien conmigo y eso se manifiesta en el trabajo. Hago mucho trabajo personal con diferentes terapias y mi lema es: lo crees, lo creas. Soy una persona que vivo muy alegre y disfruto cada una de las cosas que hago. Y si te sentís bien con vos, todo alrededor es una consecuencia”, sostuvo sobre un lifestyle que con los años se volvió hábito.

“Siempre tuve esa búsqueda personal que se me despertó cuando era chica y van como 15 años de ir probando diferentes cosas. No soy de la terapia convencional, pero probé de todo. Desde constelaciones a trabajar con las energías y hacer armonizaciones. Me fui transforman do en una persona que me quiero, lo que hago para mí, entreno un montón, hago Pilates”, agregó.

La integrante de Multitalent Agency habló sobre el lifestyle sano que mantiene.

En esa búsqueda del equilibrio interior, la también influencer subrayó: “Hoy es todo para ayer. Eso genera mucha ansiedad. No estas disfrutando el momento porque estás pensando en lo siguiente historia de Instagram a subir. Yo trato de que no me absorba todo eso”, cerró.

Y aclaró: “Si bien uso las redes para compartir mi estilo de vida, siempre fui de resguardar intimidad. Aunque no estoy de novia hace rato, me cuido hasta que formalizo una relación porque capaz no perdura y no tengo ganas de que me pregunten. Comparto lo que me hace bien a mí”. “Me fui transformando en una persona que se quiere y me cuido con constancia. Lo noto en el cuerpo y piel”

Texto: Sabrina Galante.

Producción: Sol Miranda.

Fotos: F.De Bártolo/Perfil.

Agradecimientos: YLovers, Odisea Swimwear, Pucheta Paz, Biensur, Multitalent, Loli @ls_loly