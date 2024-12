La desgarradora despedida de Lola Lanata a su padre, Jorge Lanata: "Serás mi modelo a seguir"

Lola Lanata le dedicó unas sentidas palabras a su padre Jorge Lanata a través de su cuenta oficial de Instagram. El periodista quien murió este lunes 30 de diciembre a los 64 años dejó un gran vacío en el periodismo argentino. Desde hace seis meses venía luchando por su salud, y tras una falla multiorgánica, perdió la vida.

Personalidades de la talla de Patricia Bullrich, Eduardo Feinmann, Yanina Latorre, Ángel De Brito y Wanda Nara han despedido al querido y odiado comunicador. Pero quien también le dedicó unas conmovedoras palabras de adiós fue su hija menor, Lola Lanata.

Con una fotografía en la que se le observa a ella de niña acostada en la cama junto a su papá durmiendo y un video en el que no se aprecia el rostro de Jorge Lanata, pero que al parecer fue grabado en el hospital mientras él se encontraba recluido, Lola Lanata le dijo "hasta siempre" al periodista.

El emotivo posteo de Lola Lanata para despedir a Jorge Lanata

"Hola pa, es muy difícil todo lo que está pasando. Pasó muy poco tiempo pero ya te extrañamos mucho. Te quiero agradecer por todo lo que hiciste por nosotras a lo largo de nuestra vida. Fuiste, sos y siempre serás mi modelo a seguir", empezó escribiendo. "Te quería agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste", agregó.

Lola y Jorge Lanata

"Ayer pensaba en un día, hace tres años, en el cual me enseñaste lo importante que es mirar el cielo, respirar y agradecer. Y eso es lo que elijo hacer hoy. Hoy miro al cielo, respiro y te agradezco. Fueron unos meses muy difíciles, pero tuvimos la suerte de no dejarnos de decirnos las cosas importantes. Como cuando me confesaste que al estar conmigo sentías paz. O el día que mamá se quejaba de mi y vos le dijiste que 'todo lo que Lola quiera hacer, está bien'", siguió una emotiva Lola Lanata.

Para cerrar su publicación, la joven le hizo una promesa a aquel hombre que le enseñó tanto sobre la vida: "Te prometo que la voy a cuidar mucho a Barbi, que aunque sea grande y fuerte yo sé que nos necesita. Y también prometo seguir cuidándote a vos, desde donde sea que estés. Por último te prometo que cada vez que vea ESA estrella voy a pensar en vos. Te amo mucho papi, para siempre tu lunita", finalizó.

De esta manera, Lola Lanata se despidió de su padre, Jorge Lanata, quien a los 64 años, dejó un legado periodístico digno de estudio y ejemplo a seguir.