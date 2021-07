Puli de María fue protagonista de un increíble accidente: "Volví a nacer"

En los últimos días, Puli Demaría preocupó a sus seguidores al mostrarse con un cuello ortopédico y un camastro que sostiene su brazo. Además, detalló que fue protagonista de un feroz accidente vial.

"El día de la independencia, el 9 de julio, tuve un accidente automovilístico y volví a nacer. A veces, la vida te golpea para que termines de verdad con eso que tanto daño te hace y seas consciente de todo lo increíble que sí tenés", comenzó contando mediante Historias de Instagram.

"Como me dijeron, este es mi renacer real y lo voy a aprovechar porque me dieron la posibilidad de seguir viviendo. Y así será. Terminar duelos cuesta mucho pero también está muy bueno hacerlo", siguió.

Cerca del fina, Puli reveló cuál fue su diagnóstico tras el terrible accidente: "Tengo una vértebra desplazada, por eso me pusieron el cuello... El cinturón tatuado en mi pecho (me salvó tenerlo puesto) y una clavícula medio herida en el esternón. Me duele hasta el pelo pero estoy muy bien y, lo más importante, estoy VIVA".

La nueva vida de Puli Demaría después de su separación

Puli Demaría confirmó su separación de Chule Bernardo a finales de 2020 y decidió encarar una nueva etapa.

Según informaron en Intrusos, la empresaria ahora se dedica a la moda y ahora lanzó su nueva línea de zapatos, Pulidshoes.

Tal como contó Andrea Varela en el programa de América, la mejor amiga de Pampita se habría alejado también de su círculo de amistades entre las que se incluye la modelo, motivo por el cual habría decidido no asistir al baby shower de la niña que la conductora con Roberto García Moritán.

Antes de esta faceta, Puli Demaría era la cara visible de Sarapura, empresa de música y eventos, que formó parte de las más exclusivas fiestas antes de la pandemia.