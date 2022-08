Puli Demaría confirmó su nuevo romance: "Yo no quería saber nada..."

Puli Demaría confirmó que le dio una nueva oportunidad al amor, después de su separación de Chule Bernardo en 2020.

La empresaria y amiga íntima de Pampita reveló detalles de este romance que la tomó por sorpresa.

“Se llama Federico Deis, es empresario, asesor de empresas, es mendocino y vive entre Mendoza, Rosario y Buenos Aires. Es el único señor que conocí y con el que salí desde que me separé", contó en La Nación.

"Yo no quería saber nada, y él tampoco, aunque llevaba mucho tiempo separado y es papá de dos varones. Pero nuestro amigo nos dijo que teníamos que salir”, contó Puli Demaría, quien aseguró que conoció a su amor por amigos en común.

"Somos el combo perfecto. Lo primero que me dijo cuando nos conocimos fue ´por favor, no cambies nada de lo que hacés por mí´. Y esa frase fue todo, porque soy una mujer que no para, tengo mucha energía, tengo cuatro hijos, soy DJ y trabajo de noche, en horarios ridículos”, agregó.

La nueva vida de Puli Demaría

Tras la separación de su marido el Dj Martín "Chule" Bernardo después de más de una década juntos y con dos hijos en común, Puli necesitó, una vez más, reinventarse.

La empresaria, en plena pandemia tomó varias decisiones que le hicieron encarar un nuevo camino: además de la separación, también dejó de ser panelista junto a Carolina en Pampita Online y encaró el proyecto de los calzados que llevan su nombre.