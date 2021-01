Puli Demaría sufrió un accidente: "Va a ser larga la recuperación"

Puli Demaría sufrió un doloroso accidente durante sus vacaciones en Mendoza. La DJ y amiga de Pampita estaba pasando por un momento de idilio con la provincia hasta que tuvo lugar este feo percance.

"Creo que no me va a alcanzar la vida para agradecerle a esta provincia que tanto me abraza! Mendoza sos mi remanso, desde el día Uno me siento abrazada por tu grandiosidad!

Pero por sobre todo sigo agradeciéndoles a mis amigos y familia por estar siempre! Por permitirme compartir mis risas, lágrimas, silencios y música! Sin ustedes sería imposible!", había escrito en sus redes durante su paso por diversos lugares de Mendoza.

Puli luego estuvo paseando por diversos lugares y cuando estaba en el dique El Carrizal decidió hacer hizo un salto desde un trampolín muy alto y el impacto contra el agua del lago le provocó un desgarro en su brazo derecho.



“Primero me dieron inyecciones para calmar el dolor y me inmovilizaron el brazo. Tengo que estar así cuatro días. También me van a hacer una ecografía. Va a ser larga la recuperación, pero voy a estar bien”, le contó Demaría a La Nación, revelando los pormenores del accidente.

“Nadie me quita lo bailado. Por lo menos hice un salto y los niños estaban felices de ver a la mamá volar por el aire”, agregó tomándose el episodio con humor.

Puli Demaría superó al coronavirus: "Ya pasó lo peor"

Semanas atrás, Puli Demaría pasó un difícil momento tras contraer Covid-19. La DJ compartió una imagen de sus días con el virus y, aunque no dio detalles de los síntomas que atraviesa, demostró que no la pasó muy bien en su aislamiento.

"Lo peor ya pasó. Falta menos. #survivingcovid19", agregó la amiga íntima de Pampita junto a la publicación en su cuenta oficial de Instagram.

No son días fáciles para Puli quien según distintos rumores, se separó de Chule Bernardo, tras 15 años de amor. Tal como contaron en el programa de Jorge Rial, Intrusos, el matrimonio decidió no convivir más pero Puli aún no dio la información oficial.

La pareja es la cara visible de Sarapura, empresa de música y eventos que, después de esta ruptura, seguirá en manos de la ex pareja. Ambos tienen dos hijos en común.