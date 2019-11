Puli Demaria compartió un recuerdo conmovedor de su hermano

View this post on Instagram

Como algunos ya saben, yo tengo a mi guía desde el cielo, El se llama Christian y es mi hermano. Hace ya un tiempo El esta muy presente en mi vida. ¿Por eso escribo sobre El en el día de mi cumpleaños? Lo hago porque hoy lo tengo mas presente que nunca, será por que hace poco me enteré que EL es mi guía. ¡Hago un balance de este ultimo año, y Mamita! ¡Que movidito! Un año de mucho aprendizaje. De errores y también aciertos. ¡De desafíos, entrega absoluta y pasión! Un año donde Gracias a Dios pude aprender a “mirar” mejor. Ya que todos vemos, pero pocos sabemos mirar. Un año donde todo se revalorizó y muchas cosas cobraron sentido. Un año de crecimiento absoluto. Soy fiel creyente que el camino mas difícil y con mas obstáculos hace que la llegada sea aun mas gratificante. Hoy me siento que estoy llegando… Agradezco HOY a mi mama por haberme invitado a su VIDA. Y a la Vida misma por no hacerme nunca bajar los brazos. Mirar para adelante e ir por mas. Aquí un video de mi versión en “chiquita”. Un año mas…