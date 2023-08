Javier Milei sacudió nuevamente al país, luego de que saliera a la luz que está en pareja con la actriz y humorista Fátima Flórez, por lo que ambos están protagonizando el romance del año y uno de los más inesperados.

Cabe recordar que ambos se conocieron 8 meses atrás en el programa de Mirtha Legrand y la química entre ellos fue innegable y ahí comenzó todo, a pesar de que la artista se encontraba en pareja con Norberto Marcos.

Javier Milei y Fátima Flórez

El día de ayer en Mañanísima, la tarotista Fabiana Aquin visitó el estudio y sacó sus cartas del Tarot para analizar a la pareja y su futuro. Carmen Barbieri, muy ansiosa, consultó: “¿Hace mucho que salen?” y la experta barajó su mazo y reveló: “Salió la carta de La Sacerdotisa, yo me atrevo a decir que hace 3 meses, el tarot no es exacto, pero esta carta me dice que están a full”.

El futuro amoroso de Javier Milei y Fátima Flórez según las cartas del Tarot

“En el almuerzo con Mirtha Legrand tuvieron un flechazo impresionante”, comentó Fabiana, recordando el encuentro que tuvieron en 2022 y fue casi como amor a primera a vista. Luego, continuó analizando las cartas que iban saliendo: “Ahora les salió El triunfo, quiere decir que la pareja va a dar mucho de qué hablar, a ella le va a ir muy bien, Fátima se lo merece y acá no hay nada orquestado, el tarot me dice que no, y que se llevan muy bien”, expresó.

Nuevamente, Carmen quiso saber más acerca del futuro de Javier y Fátima e indagó si van a durar mucho tiempo juntos, a lo que la tarotista respondió que el panorama para ellos es positivo, ya que hay mucho amor: ‘’Necesitaban este amor, estaban muy solos”.

Y añadió: “Y me sale la carta de La versatilidad, quiere decir que hay pasión y que son personas sinceras, fíjate que la carta tiene un desnudo, se muestran tal cual son. Tienen carácter fuerte, pero son muy alegres los dos y tienen mucha química”, describió Fabiana al candidato a presidente y la actriz.

Finalmente, Fabiana Aquin aclaró que ambos se están haciendo muy buena compañía y su amor es sano, que ninguno tiene interés en dañar al otro, ya que hay equilibro, respeto, cuidado y sobre todo mucho amor, pasión e intensidad entre Javier Milei y Fátima Flórez.

D.m