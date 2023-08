Javier Milei no tiene problemas de hablar de todo lo que ha acontecido en su vida. En reiteradas oportunidades, el economista y candidato a Presidente de la República Argentina ha manifestado que su infancia ha sido muy dura.



Y es que fue víctima de maltrato por parte de sus padres, con quienes estuvo sin hablarse durante casi 10 años y con quienes se reconcilió gracias a su hermana, Karina Milei.

Sin embargo, no lo han felicitado por su victoria en las PASO 2023: "No me llamaron. Tampoco estoy peleado con ellos. El problema central es que tengo 2500 mensajes acumulados. Ni siquiera puedo atender el teléfono. Suena todo el tiempo y lo tengo que apagar. Incluso, me equivoqué y antes de entrar al estudio de televisión lo prendí sin querer", afirmó el candidato a Crónica TV.



JAVIER MILEI

La triste infancia de Javier Milei

En una entrevista con Luis Novaresio, el economista reveló que su propio padre le havía bullying. "De chico había maltrato físico, y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre, que iba a ser un inútil", contó en ese mano a mano.

Así mismo, Javier detalló que su padre lo ponía en "situaciones muy complicadas" para que reprobara los exámenes. Pese a todo, Milei terminó la carrera de Economía en la Universidad de Belgrano con un promedio de 9.43.



JAVIER MILEI

"Todas esas palizas que yo recibía cuando era chico hacen que hoy no le tenga miedo a nada. Cuando viene una situación de alto estrés donde todos están asustados y nadie sabe qué hacer, yo resuelvo como si nada", expresó el candidato presidencial quien además dijo que hace ocho años que no tiene relación con sus progenitores. "Para mí no existen", cerró.

Sus abuelos: un pilar en la vida del economista

En PH, el programa conducido por Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, Javier Milei dio más detalles sobre su niñez y reconoció el vínculo que tuvo con sus abuelos.

“Si pudiera volver a tener una cena con alguien que no está sería con mi abuela materna Elia y con quien fue su marido. Porque ella enviudó cuando mi mamá tenía catorce años y fue un ejemplo de vida, una luchadora, una gladiadora. Era hija de italianos y una remadora porque imaginate que su hija era chica y tenía que llenar la olla. La verdad, si existió alguien carente de maldad fue ella”, reveló.



“Después ella se casó con un hombre que para mí fue muy importante, porque me vio en mi proceso universitario que fue bastante complicado…Básicamente, me la hacían muy difícil en mi casa. Mi madre me hacía las mil y unas, por ejemplo, llegaba la época de los finales y me dejaba de hablar, me generaba situaciones de mucho estrés para que me fuera mal”, aseguró Milei en ese momento.

“Mi padre también es un tipo muy complicado. Es la lógica que él tiene. Darte algo y después generarte una situación para que te vaya mal y enrostrarte que sos un fracasado. Pero eso en mí fue una gran experiencia, porque los mejores momentos son los de crisis, porque los cagones se van y los incompetentes se van. Solo se quedan los que saben y tienen bolas”, concluyó el economista, Javier Milei.