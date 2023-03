Han pasado los años y poco se sabe de Chayanne, el portorriqueño que fue un icono sexual para muchos en los 90 y los 2000. El cantante de 54 años nos ha dejado actuaciones en la televisión y shows en el escenario para el recuerdo, y muchos de sus fans los extrañan. Pero, ¿Qué es de la vida de Chayanne?.

El portorriqueño se encuentra felizmente casado con una abogada venezolana desde 1992 llamada Marilisa Moronosse, con la que tuvo dos hijos, Lorenzo e Isadora. Su vida privada siempre fue un secreto y considera que la clave del éxito lo encuentra siempre en su familia: “Creo que lo más importante es la familia que en mi caso siempre me ha apoyado en mi carrera”.

Su último disco fue en el 2014 y seguido a eso realizo varias giras por Latinoamérica hasta en 2018 que sacó su último single. En 2019 vuelve a los escenarios con “Desde el alma tour” recopilando sus canciones más exitosas, como “Lo dejaría todo”, “Yo te amo” y “Un siglo sin ti”. Su participación y aparición más reciente fue en los Premios Billboard de la música Latina en el 2022, quien recibió un galardón no solo por su larga trayectoria en el mundo musical, si no por ser un haberse convertido en un gran referente en el género.

En las últimas horas, el portorriqueño compartió con sus fans en Instagram un carrusel de fotos retro, donde se lo ve jugando al básquet

“Este #TBT en mi hermoso Puerto Rico haciendo una de las cosas que amo”, escribió el cantante en su perfil acompaño de emojis. La publicación tuvo cientos de comentarios y miles de me gusta.

