Marcelo Marcote fue un niño prodigio de la época de oro de la pantalla chica. El joven cautivaba con sus inconfundibles pecas, su flequillo abundante y su sonrisa permanente. Todos lo querían y fue parte de las familias que en los años ’70, amaban a “Quique”, el nene de la tira “Rolando Rivas Taxista” protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra.

Antes se había hecho conocido por la publicidad de una marca de zapatillas hasta que se transformó en uno de los elegidos por el recordado Alberto Migré. Trabajó con actores muy famosos de la tele, el cine y el teatro: El inglés de los güesos, Nazareno Cruz y el Lobo, Siempre fuimos compañeros y Los chicos crecen, entre muchos otros papeles. Uno de sus últimos trabajos fueron Los hermanos Torterolo y El tiempo de los chicos.

Qué es de la vida de Marcelo Marcote, figura de la pantalla chica en los años 70

Cuando cumplió los 18, Marcelo empezó a estudiar medicina y descubrió su verdadera vocación. Se especializó en pediatría y en neumonología. Trabaja en el hospital Presidente Perón de Avellaneda del cual es director asociado.

Marcote cuando se recibió de médico en el '94

“ A los 18 años me decidí por medicina y me apasionó. Me recibí de médico en 1994, luego estudié pediatría y después neumonología. Estoy en el hospital desde hace treinta y seis años, pero empecé como técnico de hemoterapia ad honorem. Si tuviera que volver atrás elegiría de nuevo esta profesión”, dice conservando siempre su bajo perfil.

En 2020 fue uno de los profesionales que atravesó la dura etapa del coronavirus trabajando a full. Fue una época muy difícil y de mucho riesgo pero él nunca dudó de su vocación. Los padres de sus pacientes reconocen su voz, y otros su sonrisa. Una sonrisa que conserva intacta aunque su vida no fue fácil y le costó mucho recibirse ya que su familia tenía problemas económicos y trabajaba en el hospital haciendo extracciones para poder estudiar.

El presente de Marcelo Marcote es tal como lo soñó: médico reconocido y con una hermosa familia formada por su mujer Karina, también médica pediatra y por Manuel el hijo de ambos de 15 años.