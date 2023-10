Bárbara Coppola, hija de Yuyito González y Guillermo Coppola, pero a diferencia de sus padres decidió mantener una vida alejada de los medios de comunicación. Con 36 años tiene su propio estudio de arquitectura y disfruta de la maternidad que le trajo una gran alegría a su familia.

Qué es de la vida de Bárbara, la hija de Guillermo Coppola y Yuyito González

Yuyito fue una de las figuras mediáticas más relevantes en Argentina en la época de los años 80´s, cuando la TV estaba en su prime. Su fama la llevó a disfrutar de muchos eventos y de esta manera conoció a Coppola, quien se destacó por ser el representante de muchos deportistas, entre ellos Diego Maradona.

El amor de ambos se consolidó con la llegada de Bárbara a sus vidas, quien hoy tiene 36 años y pasó muy desapercibida en los medios de comunicación durante su juventud, ya que no le apasionaban los trabajos de sus padres ni compartir su vida privada. Sin embargo, entabló una relación muy unida con ambos.

Bárbara Coppola junto a su padre

Bárbara estudió arquitectura y tiene su propio estudio cuya página de Instagram es muy activa. Sus trabajos se lucen y muestra distintos estilos arquitectónicos que enamoran a sus seguidores. Asimismo, es madre de Josefina, quien lleva su nombre en honor a su abuela Yuyito, ya que se trata de su segundo nombre.

En un comienzo, la exmodelo expresó que le costó bastante aceptar la llegada de Josefina, pero no porque no estuviera emocionada, sino por que "No podía decirle ´Mi nieta´, me salía siempre ´La hija de Bárbara´", pero la llegada de la más chica revolucionó sus vidas y González se mostró feliz de haber sido nombrada en honor a ella.

Bárbara Coppola junto a su hija Josefina

Yuyito González expresó que siempre buscó dar lo mejor para que Bárbara Coppola tuviera todo y eso se nota en el fuerte vínculo que tienen de madre-hija. Por su parte, Guillermo Coppola también se pronuncia en las redes para celebrar los logros de su hija.