Qué hace Flor Bertotti: su nuevo romance con la radio y su lanzamiento como cantante

Flor Bertotti protagonizó grandes éxitos en la televisión argentina: Floricienta, Niní, Guapas, pero la actriz también logró ampliar el espectro y también trabaja para Radio Vale 97.5, en el programa “Días y Flores”, junto a Marcelo D´Alessio. La dupla perfecta en las mañana para miles de seguidores que los escuchan y los ponen en primer lugar de sintonía.

La personalidad extrovertida y carismática ayudó para desarrollarse frente al micrófono, una profesión que era nueva para ella: “Siento que hace años hago radio, obviamente estoy con todas las inseguridades de alguien no hizo radio toda su vida. Marcelo Dalessio es mi compañero y tiene muchísima experiencia, eso para mí es un salvavidas porque soy muy colgada y él me ordena”, contó Bertotti.

La actriz en un futuro quisiera volver a la pantalla chica e interpretar a Valeria de Son de Amores: “Sería espectacular, pero lo veo muy lejano. Si podría ser los hermanos Marquesi y adónde fueron a parar", expresó la ex Floricienta.

Pero también Flor Bertotti estrenó en Spotify su álbum “Inéditos”, un LP compuesto por cuatro canciones: “Quédate conmigo”, “Hay que lindo”, “No me gusta”, “Me gustás”.

La cantante hizo la publicación en sus redes sociales: “Estoy muy emocionada”…”Espero que les guste, qué las compartan, las escuchen, se las aprendan, las disfruten y se sientan identificados en algún punto”, finalizó la artista.

Flor Bertotti cambió de forma radical su look y luego donó su pelo

Flor Bertotti decidió cambiar su aspecto físico y de paso colaborar con una noble causa. La actriz dio un giro de 180 grados en su nueva imagen. Ahora la actriz dejó en el pasado su cabello largo y rubio para llevarlo corto y en un rubio rubí con profundidad.

Flor Betotti mantuvo un gesto solidario.

La actriz compartió en Instagram y YouTube el proceso desde el minuto cero hasta el ver el resultado final de su nuevo y muy moderno estilo. “Me corté el pelo, podía fallar, ¡Chan!”. De ahí salieron dos colas de cabello listas para ser donadas. “Si querés donar tu pelo para pelucas oncológicas, averiguá en Un Pelito para más fácil”, comentó Flor Bertotti.

“No me hallo con el pelo corto. Me está costando un montón. No quiero hacer historias porque, como que no me puedo ver. No sé qué hacer. Si giro un poco, soy el Prince Charmimg de Shrek”, dijo entre risas la actriz.

Flor se sumó a esta noble y buena causa, para colaborar con la iniciativa “Un pelito más fácil” que hace jornadas de donación de pelo para aquellas personas que por su tratamiento oncológico pierden su pelo.