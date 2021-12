Qué fue lo primero que hizo Yanina Latorre luego de su despedida en “LAM”

Instagram

Fue sumamente emocionante la despedida de Yanina Latorre en “LAM”, ya que tuvo que decir adiós unos días antes del cierre del programa, ya que salía de vacaciones. Luego de tener un rol fundamental en el Wandagate siendo la vocera oficial de Wanda Nara, se merecía descansar.

Fue Ángel de Brito quien mostró en su programa las imágenes de Yanina Latorre en el aeropuerto, junto a su esposo Diego Latorre. El destino elegido por el matrimonio fue Miami, ya es el favorito de la familia para vacacionar y desconectarse completamente.

Yanina y Diego Latorre

Lo primero que hizo Yanina Latorre apenas llegó a Miami, fue ir a colocarse la tercera dosis de la vacuna contra el Coronavirus. Ayer se la aplicó y pudo disfrutar de su primer día de playa donde se la vio descansando al sol con el parche de la vacunación en el brazo.

Por la tarde, Yanina Latorre fue a una peluquería que suele visitar cada vez que tiene la oportunidad de ir a Miami, donde se hizo las manos, con esmaltado color blanco y también la peinaron para dejarla divina, ya que a la noche fue a cenar a Tratore.

Yanina en la playa de Miami

Fue curioso que su marido, Diego Latorre la acompañó a la peluquería y sin poner ninguna queja, la esperó hasta que terminó de hacerse las manos y el peinado. Hoy, Yanina Latorre amaneció con algunas consecuencias de la tercera dosis. “No estoy mal de la vacuna, pero me pegó un poco”, confesó la mediática.

“Tengo una sensación general de decaimiento que no me había pasado con la segunda dosis”, fueron las palabras de Yanina Latorre que agregó que le duele el brazo, el cuello y la cabeza. Más allá de que no se siente mal como para hacer reposo, va a evitar entrenar el día de hoy, para cuidarse.