Fernanda Iglesias tuvo una salida inesperada y apresurada de LAM, y pese a asegurar, días antes de irse, que la relación con sus compañeras era muy buena, terminó por iniciar una serie de confesiones contando hasta lo peor de Yanina Latorre.

El programa de Ángel de Brito sumó a Ximena Capristo como nueva angelita, pero inesperadamente despidió a Fernanda Iglesias, quien estaba casi instalada en el piso, pero aseguró que decidió irse porque no la ubicaron como angelita fija.

El equipo de angelitas de LAM

Fernanda Iglesias dijo lo peor de Yanina Latorre y crece el escándalo en LAM

A un día de cerrar un nuevo año de LAM, Fernanda Iglesias decidió renunciar sin previo aviso y no asistir al último programa del ciclo. Y si bien la angelita había asegurado que se sentía cómoda en el programa y se llevaba bien con sus compañeras, abrió una caja de preguntas en su Instagram y dijo lo peor de Yanina Latorre.

Mediante sus redes, Fernanda contó que no seguiría como panelista de LAM, el programa de Ángel de Brito y causó sorpresa en sus compañeras, ya que no era algo acordado. Su salida se dio porque, según dichos de la mediática, le ofrecieron seguir como “panelista rotativa y por un sueldo de 220 mil pesos”, algo que no le sirve, además de que busca “un programa donde me sienta útil”.

La despedida de Fernanda Iglesias de LAM

Después de anunciarlo mediante su cuenta de Instagram, la ex panelista decidió no presentarse al último programa del año y dejar a sus compañeras y al conductor a la espera de su llegada. En vistas de que no llegaría y notando que el anuncio de la renuncia era en serio, dieron por finalizada su aparición en el programa de América.

Pese a los comentarios de las angelitas sobre la buena relación que tenían como compañeras y el apoyo entre todas, la salida de Fernanda dejó ver que no todo era color de rosas. La ex angelita abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y se dispuso a contestar las dudas de sus seguidoras.

Una de los mensajes que Fernanda respondió fue sobre su salida repentina del programa. “Si hubieras realizado el cierre en LAM tal vez no hubieras dado lugar a que mintieran (¿no?)”, le escribió una seguidora, y rápidamente la ex panelista respondió que “iba a pasar lo mismo”, dejando en claro que los dichos de sus ex compañeras no hubieran sido los mejores, de cualquier manera.

Además, hubo dos consultas en referencia a la casi estrella del panel, Yanina Latorre. “Yanina dijo en El Observador que a vos nunca te ofrecieron conducir, ¿qué crees?”, preguntó alguien. La periodista confirmó los dichos de Latorre y agregó que “conducir no es algo a lo que yo apunte. Me gusta mi lugar de panelista”.

En cuanto a su relación con la histórica angelita, una seguidora le comentó, como una especie de advertencia, que “si hablaste mal de Yani te va a defenestrar. Tenela de amiga”. Fernanda retrucó y escribió que “nunca hablé mal de ella y me defenestró igual”, y agregó “no hay salida”, incluyendo risas.

Fernanda Iglesias aseguró mediante su Instagram que su salida de LAM estaba prevista, haciendo alusión a que sabían que se iba en diciembre, y agregó que podía irse cuando quisiera ya que no tenía contrato.

Mientras los integrantes de LAM se acomodan y se adaptan a una angelita menos, las confesiones de Fernanda Iglesias respecto a Yanina Latorre y otras de sus compañeras, siguen saliendo a la luz.

MVB