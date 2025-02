Rodrigo de Paul, el mediocampista de la selección argentina y el Atlético de Madrid, confesó el grave error que cometió con Camila Homs al engañarla con Tini Stoessel. En una charla con el periodista Alejandro “Pollo” Álvarez para Infobae, el futbolista hizo una sincera autocrítica sobre uno de los momentos más polémicos de su vida personal.

El error que marcó la vida personal de Rodrigo de Paul

En 2021, estalló un escándalo cuando se supo que De Paul había iniciado una relación con Tini Stoessel al poco tiempo de separarse de Homs. Asimismo, no tardaron en llegar los rumores de infidelidad y la falta de claridad entre las relaciones, lo que empeoró la situación.

Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Camila Homs.

“Muchas veces me preguntaban si me arrepiento de algo en mi vida y decís que no porque todo te enseña”, reflexionó el futbolista en la conversación con el Pollo Álvarez.

Luego, relató: “Y yo muchas veces me arrepiento. Te acordás cuando te mandé un audio contándote de la separación y todo eso? Después te dije: ‘Al final no lo saques porque jugamos en unos días’. Vos me pusiste tranquilo, pero se empezó a generar una bola de pelotudeces que yo no la pude frenar”.

El futbolista también reconoció que, de haber permitido que el audio saliera al aire, podría haberse ahorrado muchos malentendidos. “Me hubiese ahorrado tantas boludeces que salieron”, dijo, mostrándose visiblemente arrepentido.

El escándalo no solo afectó su imagen pública, sino que también impactó en su relación con Tini Stoessel, la cual no logró consolidarse y terminó siendo más corta de lo esperado. De Paul atribuyó parte de este fracaso a la presión mediática y a los rumores que nunca pudo controlar.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

A pesar de los errores del pasado, De Paul aseguró que hoy se encuentra en un momento de paz. “Ahora estoy bien, ya pasaron muchos años”, comentó. El futbolista parece haber aprendido de sus experiencias y busca enfocarse en su carrera futbolística y en su vida personal.

Con esta confesión, Rodrigo de Paul no solo cerró un capítulo incómodo de su vida, sino que también demostró una madurez que lo ayuda a mirar hacia adelante, dejando atrás los errores que marcaron su pasado.