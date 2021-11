El contraataque de la China Suárez tras la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez

La China Suárez habría tomado medidas drásticas durante la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara.

Durante la emisión especial de Telefe, fue Mariano Iúdica quien aseguró que la actriz enviaría carta documento al canal y la productoras. "A las 21.05 horas, en el momento en el que se dé la nota, la China Suárez va a mandar cartas documentos a Viacom, Wanda Nara y Susana Giménez", dijo el conductor de Polémica en el Bar.

"A las 21.05 será el contrataque judicial de la China Suárez porque ya se filtraron cosas que han pasado en esa nota", disparó.

Mientras la nota salía al aire en Telefe, la actriz de 29 años intentó mantener el perfil bajo y sólo compartió una sola imagen junto a una de sus compañeras de rodaje en Objetos, la serie española que grabó con Álvaro Morte.

Qué hizo la China Suárez tras la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez

La frase de Wanda Nara a la China Suárez

Durante la nota con Susana Giménez, Wanda Nara contó cómo descubrió los mensajes de la China Suárez. Según su relato, vio los chats cuando buscaba en el celular de Mauro Icardi fotos de sus hijas.

“Decían cosas que una mujer como yo, con mis valores, no hubiera nunca escrito y tampoco me hubiera esperado con la relación que nosotros tenemos que no me lo hayan contado del otro lado. Eso fue lo más grave que pasó”, contó la empresaria.

Luego agregó: "Nunca habíamos tenido un problema de este estilo con ninguna mujer, eso te lo puedo jurar por mis cinco hijos”.