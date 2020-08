Qué pasó con Belén Pouchán tras quedar varada en Dubai

Hace tan sólo unos días CARAS Digital contaba la odisea que vivió Belén Pouchán, en el aeropuerto de Dubai cuando no le permitieron salir del país y viajar a España como ella quería. En ese momento estaba sin trabajo, sin visa y sin hospedaje. Pero sus problemas se fueron solucionando de a poco y hoy en diálogo exclusivo con este portal, la contorsionista, modelo y actriz relató cómo vive en el país árabe.

"Por ahora sigo acá en Dubai en un mes vuelvo a trabajar con la empresa que me trajo acá, estoy parando en un hotel hasta fines de mes que me paga esta empresa. Aún no me confirmaron cuándo arranco y estoy a la espera. Es verdad que se me venció la visa pero un amigo argentino me dijo que me extendieron la visa un mes más a la gente que estaba varada. No puedo viajar a España porque sólo puede entrar gente que sea residente, esperaré para viajar. Siento igual que quedándome acá puedo tener un laburo más copado que volviendo a la Argentina", comenzó contando y siguió...

"Vivo de mis ahorros, afuera cuando laburás te pagan bien así que básicamente uso los ahorros trabajo desde los 17 años y fui ahorrando así que tengo resto y desde noviembre que estoy acá así que no estoy al horno como se dijo (risas). Cuando termine mi estadía en el hotel veré a donde me manda la compañía. En verdad estoy en una situación en la que están muchas personas pero al estar en Dubai se genera un no sé qué en las personas. Acá también hago castings para publicidad, promociones, tele, como en Argentina que trabajaba como modelo. Es algo extra que me copa. Estoy en varias agencias de Dubai y me mandan a castings".

"Estoy muy tranquila porque tengo una gran formación par diferentes cosas y ahora quiero apuntar a lo actoral. Acá es todo en inglés y no sé si me animo a actuar pero a campañas sí. Igual me desenvuelvo muy bien. Tengo la experiencia de haber hecho "El Host" con Adrián Suar así que me siento preparada".

"Estoy estudiando mucho y haciendo una introspección muy profunda y cuando se pueda ir a España, que tengo familia iré, por el momento estoy tranquila y sé que el mes que viene empiezo a trabajar. Todo este tiempo desde que empezó el Coronavirus bajé a tierra, soy de aries y siempre estoy inquieta y ahora baje unas revoluciones y miro que pasa dentro de mi.