Marcela Kloosterboer recordó su relación con Gastón Gaudio y lanzó un filoso comentario sobre él. La actriz argentina y el tenista se conocieron gracias a amigos en común y mantuvieron un vínculo desde 2005 a 2007. Sin embargo, en una reciente entrevista con Sebastián Wainraich, la intérprete dio su versión de lo ocurrido con él.

A pesar de que su relación se desvaneció hace ya casi veinte años, la actriz tiene recuerdos de los dos años y medio de romance. Este martes 11 de marzo ella decidió sacar a la luz su versión de lo que motivó la separación, la cual se dio horas antes de una final decisiva entre Gaudio y Roger Federer.

Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio

Qué dijo Marcela Kloosterboer sobre su separación con Gastón Gaudio

En el marco de una entrevista en “La noche perfecta”, el show comandado por Sebastián Wainraich, Marcela Kloosterboer al hablar de su relación con Gastón Gaudio lanzó un filoso comentario. La intérprete esclareció las versiones existentes de su separación con el tenista y fue contundente.

Ella fue señalada de ser “la culpable” de la derrota de Gastón Gaudio contra Roger Federer en el Master Shangai, ya que una noche antes del histórico partido la pareja tuvo una discusión que se extiendo hasta altas horas de la madrugada. Años después, él responsabilizó de sus jugadas fallidas a su novia en una entrevista con Andy Kusnetzoff en "Podemos Hablar".

Marcela Kloosterboer y Gastón Gaudio de la mano

Marcela Kloosterboer, sin embargo, no quedó en el molde y años después de esta polémica entrevista dio su versión de lo ocurrido con Gaudio. En diálogo con Wainraich afirmó que lo que contó el tenista en verdad no ocurrió así. "(Cuando escuché la entrevista de Gaudio) yo me estaba yendo de luna de miel (con Fernando Sieling) y escucho a Gastón hablando con Andy Kusnetzoff en la radio contando la anécdota. Y yo digo 'no fue así'", comenzó retratando la actriz.

"Lo llamaba a Andy y no me atendía. Después volví me preguntaron y me defendí. Me subí al auto y lo escucho en la radio haciéndose el canchero porque estaba en China o en Japón y él dijo: 'Acá te traen la minita que quieras'. Y yo dije: '¿Perdón?'. Y bueno, después hubo consecuencias", afirmó la intérprete.

"Lo peor es que yo estaba en mi casa con una amiga viendo el partido y decía: 'Ay, no. La pu... madre'. Igual, que haya perdido es culpa de él. ¡Qué se haga cargo!", apuntó la actriz. Marcela Kloosterboer al hablar de su relación con Gastón Gaudio lanzó un filoso comentario y delegó la responsabilidad al tenista de su derrota.

C.G.