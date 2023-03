Shakira es una de las mujeres más talentosas e inteligentes del mundo. Sus capacidades cognitivas la han puesto al nivel de científicos de la talla de Albert Einstein y Stephen Hawkins.

Mucho se habla del talento para la música, el baile y de su vida privada, pero poco se menciona sus otros tipos de inteligencias que Shakira posee, los cuales la han llevado a tener importantes títulos en prestigiosas universidades de Estados Unidos.

Qué títulos universitarios tiene Shakira y qué Coeficiente Intelectual ostenta: "Me acabo de graduar".

Shakira siempre supo que quería hacer en la vida más allá de ser cantante. Su disciplina y amor por la lectura la llevaron a tener dos certificaciones universitarias. La primera de ella llegó en el verano del 2007 cuando ingresó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) dónde estudió Arte e Historia de la Civilización Occidental.

Qué títulos universitarios tiene Shakira y qué Coeficiente Intelectual ostenta: "Me acabo de graduar".

Luego, para el 2020, la colombiana mostró con mucho orgullo su título en Filosofía de la Universidad de Pensilvania.

“Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Sé que mis pasatiempos no son prácticos, pero me llevó horas después de poner a los niños a dormir. ¡Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pensilvania por la "diversión" de 4 semanas!”, dijo en su momento la colombiana posando con tu título.

Shakira reveló en una entrevista para el diario The Guardian, que cursó Arte de manera camuflada y se hizo conocer con sus compañeros por su segundo nombre: “Parecía un niño. Algunas personas me miraron con desconfianza, otras me preguntaron, pero les dije que mi nombre era Isabel”.

Qué títulos universitarios tiene Shakira y qué Coeficiente Intelectual ostenta: "Me acabo de graduar".

Qué títulos universitarios tiene Shakira y qué Coeficiente Intelectual ostenta: "Me acabo de graduar".

Qué títulos universitarios tiene Shakira y qué Coeficiente Intelectual ostenta: "Me acabo de graduar".

Shakira tiene un IQ de 140

Shakira habla castellano, portugués, inglés, francés, alemán e italiano. Lo que no ha actualizado su biografía en Internet, es si aprendió o no a hablar catalán. Lo cierto del caso es que, la colombiana tiene un IQ de categoría “Muy dotados”.

Según medios colombianos, el IQ o Coeficiente Intelectual de Shakira, es de 140, muy cercano al de genios como Albert Einstein y Stephen Hawkins que tenían 160.

Esto decía Shakira en una entrevista en 1991 sobre qué le gustaría estudiar: “Me atrae mucho el estudio de la mente, por lo tanto la psicología y el área humanísticas porque acarrea filosofía contiene, historia del arte que me mata, de verdad. Idiomas me gustaría porque es un puente para otros mercados”.