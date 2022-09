Todas las canciones que Shakira le dedicó a Gerard Piqué

Shakira nos tiene acostumbrados a componer canciones en las que habla de su vida amorosa. Desde la famosa "Días de enero" que le dedicó a Antonio De La Rúa que, cada vez que sucede algo en su vida amorosa, esperamos música nueva. Gerdad Piqué no fue la excepción y, de hecho, cuenta con varios temas dedicados en su historial.

Waka Waka, el inicio de la historia de amor entre Shakira y Piqué

Waka Waka fue la canción que Shakira compuso para el Mundial de Sudáfrica 2010 y fue en la grabación de ese videoclip que vio a Gerard Piqué por primera vez.

La cantante viajó a Madrid para filmar las escenas de lo que se convertirían en el himno del mundial. "El primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del mundial en la ceremonia y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido", dijo Piqué al diario L'Esportiu en junio de 2020.

Gerard Piqué en el videoclip de Waka Waka

"Gané el título mayor que uno puede conseguir (en fútbol) y conocí al amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona distinta", agregó en ese momento, Gerard Piqué.

Loca, el primer tema en el que Shakira habla de Gerard Piqué

Ese mismo año, Shakira lanzó "Loca" y allí dio los primeros indicios de la catarata de temas que vendrían en el futuro dedicados al futbolista. La letra de la canción hace una clara referencia a Piqué. "Yo soy loca con mi tigre. Él está por mí... y por ti borró". Además, el video se rodó en Barcelona, lugar en el que nació el mencionado deportista.

2014, el año en el que Shakira se despachó con 3 canciones dedicadas a Piqué

Para el 2014, la relación entre ambos ya daba la vuelta al mundo y los tenía ubicados como una de las parejas del momento. La primera canción es Dare La La La y allí Shakira no deja lugar a dudas: "Tanto te busqué hasta que llegaste. Con esa boca que Dios te ha dao'. Tus luceros es to lo que quiero. Sin tus ojos azules me muero". Esta no sería la última vez que Shakira hiciera mención a los ojos del futbolista, un claro rasgo físico que la cantante amaba.

Shakira y Gerard Piqué

En esa misma época, la artista colombiana lanzó "Rompiendo Records" en donde podemos leer frases como "no necesito seguir buscando, eres el indicado", "tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado", "soy más vieja pero tú eres más sabio".

Por último en ese mismo año publicó "23". Vale la pena mencionar que cuando Shakira y Piqué se conocieron, el futbolista tenía 23 años y ella, 33. En efecto, los dos cumplen años el 2 de febrero. "Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules", "¿Crees en el destino? Porque yo sí, al igual que lo hice en aquél entonces, cuando apenas tenías 23" son algunas de las frases que podemos escuchar en la mencionada canción.

Shakira seguía dejando en claro que se había enamorado de Piqué

"Mi vida me empezó a cambiar... la noche que te conocí", "Contigo yo tendría diez hijos... empecemos por un par", "Mira que ojitos bonitos", canta Shakira en "Me enamoré", canción lanzada en el 2017 y en la que, otra vez, habla de Gerard Piqué.

Sin embargo, esta no fue la única canción que la colombiana le dedicaría al español en ese año. En "La Bicicleta", tema que compuso junto a Carlos Vives, se la puede escuchar Shakira cantando "que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pá' Barcelona".

Por último, en ese año la figura internacional de la música volvió a demostrarle su amor al jugador de fútbol con "Toneladas". "Y me das toneladas masivas de amor. Para mí este mundo sin ti no sería más que un mal invento. Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños". No tenemos dudas, si hay alguien que amó a Piqué, esa fue Shakira.

"Te felicito", la canción de Shakira con un claro guiño a Piqué

Shakira es la reina de la ironía y en Te Felicito lo dejó muy en claro. "Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos... Los tengo rojos de tanto llorar por ti" declara la cantante sin rodeos.

"Te felicito que bien actúas", "No me cuenten más historias, no quiero saber. ¿Cómo es que he sido tan ciega? No he podido ver", entona mientras la canción se convierte en un hit a nivel mundial y deja en evidencias las supuestas infidelidades del futbolista.

De todos modos, sabemos que si hay una Shakira que amamos los argentinos es esa que compone grandes temas sobre desamor. Así que, acá estamos, esperando los próximos hits que hablen de la ruptura entre ella y Gerard Piqué.

¿Será Shakira nuestra versión latina de Taylor Swift?