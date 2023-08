Roberto García Moritán tomó por sorpresa a los argentinos al anunciar que se bajaba de la candidatura a Jefe de Gobierno cuando tenía todo listo para las Paso 2023. Pero la decisión no la tomó solo, ya que recibió algunos llamados que lo animaron a dar el paso.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Roberto García Moritán expresó: "Me llamó Mauricio Macri y me convenció de bajar mi candidatura. Si me preguntás cuál va a ser mi rol en lo que venga, no lo tengo claro".

"Mauricio me dijo: 'vos confiá que se vienen tiempos muy importantes para Argentina, tiempos de gloria' y eso es lo que quiero, ser parte de algo grande", agregó García Moritán dejando en claro los motivos por los cuales se bajó de la candidatura.

Roberto se unió a Jorge Macri tras evaluar su verdadero objetivo en la política: "Me pareció que la posibilidad de converger con Republicanos Unidos en un espacio donde podamos lograr que las cosas pasen era un desafío mucho mayor que la competencia interna, y una posibilidad más concreta de generar los cambios que hacen falta".

Roberto García Moritán.

Qué va a pasar con el partido al que pertenecía Roberto García Moritán

el periodista quiso saber qué pasará con el partido al que representaba antes de bajarse de la candidatura, por lo que el político manifestó: "Creo que con esto, le estamos dando un salto de importancia a Republicanos Unidos, y creo que la mirada federal que tenemos sobre los temas que nos interesan va a seguir su construcción".

"Si es de la mano de Ricardo López Murphy, será un honor poder hacerlo. Es una persona que yo respeto mucho, así que, si él está dispuesto a seguir con el crecimiento del partido, seguramente nos encontraremos en algún lugar", cerró Roberto García Moritán.