Quién era Mariano Caprarola, otra posible víctima de Aníbal Lotocki que murió a los 49 años

Mariano Caprarola murió este jueves a los 49 años después de someterse a una intervención renal.

La información la contó Ángel de Brito en Twitter donde dio detalles de su partida.

"Estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente", sumó De Brito a su información. "Hace muchos años, que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo", agregó Ángel.

Mariano Caprarola y la información sobre su muerte.

"Murió de un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardiaco", fue la información que compartió el periodista sobre las supuestas causas de la muerte del panelista.

Quién era Mariano Caprarola y cuál fue su última entrevista

Mariano Caprarola fue una de las posibles víctimas de Aníbal Lotocki y que mantenía problemas renales gracias a las inyecciones de silicona líquida con un polímero colocadas por el médico.

El panelista especialista en moda era amigo de Lotocki y con quien mantenía una relación cercana. En una de sus últimas entrevistas para Polémica en el Bar, Mariano Caprarola denunció que el médico estaba siendo protegido por alguien. "Me inyectó muerte. No me cobró nada. Sé quien lo protege. Compartí mesa con él. Es un hijo de p... como él. Si lo digo me va a pasar algo", reveló.

Mariano Caprarola, otra posible víctima de Aníbal Lotocki

Luego agregó: "En la caja de seguridad del banco tengo el nombre de la persona, si me pasa algo el nombre está ahi".

Mariano Caprarola se definía así mismo como un "entretenedor" en La Jaula de la Moda donde analizaba los looks de los famosos. El panelista empezó como estilista de diversas figuras lo que lo llevó a ser uno de los referentes televisivos en la moda.

Mariano Caprarola

Era el menor de cuatro hermanos y su mamá, de 91 años, era su protegida de sus declaraciones contra Lotocki.

Mariano Caprarola apareció mediáticamente en el reality Confianza Ciega.

Uno de sus momentos de mayor exposición fue en Confianza ciega, reality de Canal 9, donde impactó con su belleza y carisma.