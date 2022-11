Muchos en la Argentina se preguntan quién es Canelo Álvarez, el boxeador que amenazó con golpear a Lionel Messi. Tras la contundente victoria de La Scaloneta ante la selección de México en el Mundial Qatar 2022, los ánimos entre los hinchas de ambos países se han caldeado, al punto de que los famosos más fanáticos han llegado a tomar decisiones extremistas.

Un ejemplo de ello, es el mexicano Canelo Álvarez. A través de su cuenta en Twitter, el deportista desató su furia luego de denunciar que en el video donde están los jugadores de la selección argentina celebrando en los vestidores tras derrotar a México, Lionel Messi supuestamente arrastró y pisoteó la camiseta del seleccionado azteca. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió junto a emojis de molestia y puños.

La amenaza de Canelo Álvarez a Lionel Messi.

Seguidamente, Canelo agregó en otro tweet: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, enfatizó. Tras esto, se desató una polémica entre argentinos y mexicanos que ya había tenido algunos episodios violentos en las calles de Qatar previo al partido y hasta el momento, la tensión parece no tener fin. Por su parte, el capitán de la albiceleste no ha respondido a la escandalosa declaración.

Canelo Álvarez, el mexicano que amenazó a Messi

Canelo es un boxeador profesional, conocido en México por ganar la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano. Además, desde el 2015 ha formado parte de la lista de los diez mejores boxeadores del mundo. Su nombre verdadero es Santos Saúl Álvarez Barragán, tiene 34 años y es padre de cuatro hijos.