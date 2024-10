Nacho Elizalde es uno de los participantes de Bake Off Famosos más queridos en las redes sociales. Diversos memes de él y sus tortas se vuelven virales al mismo momento en que el programa sale al aire. Sin embargo, sus comienzos en el mundo mediático comenzaron mucho antes que en el programa de Wanda Nara. Él es creador de contenido, conductor en Luzu y dueño de diversas marcas de ropa y reconocidas fiestas. Entonces, ¿quién es Nacho Elizalde?

¿Cómo se hizo famoso Nacho Elizalde?

Llegó en el último programa de Bake Off Famosos con una torta que sorprendió al jurado, y quedó grabado en las redes sociales. Con una sonrisa orgullosa, Nacho mostró el diseño de un inodoro y decorado con lo que simulaba ser materia fecal. ¿Lo más increíble? Era en honor a su mamá. Durante su infancia en Tigre, su madre le transmitió el miedo a las tormentas, y encontró cómo único refugio el baño. Allí, sentada en el inodoro, esperaba a que la tormenta cesara mientras Nacho y sus hermanos la rodeaban en silencio, buscando la misma protección. La irreverente torta, con su tierna historia, lo volvió meme en las redes sociales. Pero, no comenzó ahí su fama.

"Hago un poco de todo", tiene escrito en su cuenta de Instagram. Él se define curioso, y llegó a estudiar Publicidad, cocinero en el Instituto Argentino de Gastronomía, y Producción en TEA. Sin embargo, no se terminó dedicando a muchas de ellas. Nacho Elizalde saltó a la fama por su participación en ‘Nadie dice nada’ por Luzu tv, el programa diario más exitoso de streaming que fundó Nico Occhiato en 2020. Tal agradecido estaba por la oportunidad que le abrió las puertas que, durante el primer programa de Bake Off Famosos, confesó que recibió el mensaje de su amigo para participar y aceptó sin dudarlo.

Pero antes de ser pastelero, y de conducir en el famoso streaming de Occhiato y de Susana Giménez, Nacho ya tenía otros emprendimientos que lo habían puesto en el mapa. El creador de contenido es uno de los fundadores de las superfiestas ‘Polenta’, y tiene su marca de ropa ‘Tranca’. Además, es dueño de un local de sánguches de miga ‘Jueves en una’ y de cerveza ‘Birra Perro’.

"Yo soy fanático de laburar, voy y lo hago, no importa si me sale o no, prefiero intentarlo. La obra de teatro ‘No se ilusionen’, la hago yo, no hay un inversor", reveló Nacho, en una entrevista con Infobae. Porque, claro, él también es actor. El pastelero, conductor, y dueño de marcas, no se queda contento solo con eso. Además participa de una obra de teatro, montada por él mismo, donde se presenta como conductor de un Late Night Show.

Nacho Elizalde se hizo famoso por Luzu TV, pero llegó al streaming por su personalidad proactiva y curiosa. Gracias a esta capacidad de él, y el apoyo de su familia, el joven es dueño de varios emprendimientos que las nuevas generaciones pueden disfrutar con una sonrisa. Ahora, es uno de los participantes de Bake Off Famosos que es más querido en redes sociales, pero bastante criticado por el jurado.

A.E