Luego del escándalo de Fede Bal tras la filtración de las conversaciones íntimas con sus amantes, tales como Estefi Berardi, Claudia Albertario y Sol Báez, la otra novia en paralelo mientras se mantenía en pareja con Sofia Aldrey.

Durante el programa Bendita TV, Edith Hermida sorprendió al confesar que le gustaría estar con el actor ya que le gusta: "la forma en que el tipo se vincula con una mina y le dice esas cosas, me encanta".

Y continuó con su explicación: "Me gusta este Fede Bal... A la hora de amar, de vincularse con una chica, todos los hombres deberían tomarlo como ejemplo. Por más Fede Bal en la vida de las mujeres. Yo te voy a explicar lo que tiene que hacer. 'Vos, Fede Bal, tenés que tener una pareja abierta. Olvídate de querer tener una novia legal pero no importa'. Me gusta el hombre que lo quiere todo", cerró su planteo.

Fede Bal

Por otro lado, Gabriel Cartañá, uno de los panelistas del programa y especialista en psicología, analizó lo que sucede con Fede Bal: "El problema es que cuando querés todo, es que también querés al gurpo de las mujeres monogámicas. Y si él tiene una pareja abierta le quedan afueras las monogámicas", y agregó: "Entonces, lo que hace Federico es mentirle a las monogámicas diciéndole que es monógamo, cuando es poli amoroso, pero eso es trampa porque lastima gente", finalizó el licenciado.

Edith Hermida nuevamente retrucó: "Yo quiero un hombre que ame como Fede Bal, que tenga esa forma de vincularse con los cuerpos", ante la confesión, Gabriel le preguntó: ‘’La pregunta es si esta noche Fede te llama para salir, ¿salís?".

Y sin vueltas la panelista contestó: "Con todas estas cosas, con todos estos chats que vi, seee. Pero no me llama a mi porque no soy el target de Fede", cerró sin filtros.

D.M