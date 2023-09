El Bailando recién está en su segunda semana y las polémicas no paran. Coti Romero y Alexis Quiroga son los protagonistas de esta historia que tiene varos capítulos, los ex Gran Hermanos se cruzaron en la pista luego de que se viralizará un video del Conejo besando a una chica. El problema es que ahora salió a la luz otra posible tercera en discordia entre la pareja.

La nueva tercera en discordia entre Coti Romero y Alexis Quiroga

En la pista de El Bailando, el cordobés y la correntina se cruzaron luego del famoso video. “Fue un error, no voy a negar algo que está en evidencia. Fue un fin de semana al que fui a Córdoba, una noche de boliche y excedido de copas”, dijo Conejo.

"Me llega un mensaje de alguien de la Bresh contándome que había estado con alguien. Con este chico nunca dejó de frecuentar... vi una historia, estaba en situación de amigos. Le digo basta, yo estoy acá dispuesto a arreglar las cosas. Ahí me confesó todo lo que había pasado. La pasé mal. Pasaron muchísimas cosas más... nunca me iba a imaginar tenerla enfrente... pelear con la persona que vos amás. Es horrible", reveló el cordobés.

Quién es la nueva tercera en discordia entre Coti Romero y Alexis Quiroga

Pero desde la cuenta de Instagram de Gossipeame, Pochi publicó una foto de una chica muy parecida a Coti Romero que también habría estado con Alexis Quiroga: "El Cone el día del boliche se quiso ir con esta chica que es promotora de TC, Sele Riesenberg. Las amigas le insistieron, pero como ella lo dudaba, a último momento decidió que no. ¿No tiene un estilo a Coty?".

AF.