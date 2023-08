Carlos Nair Menem y Prinelis Primera , su novia colombiana, se conocieron por las redes sociales y después de una primera cita fallida, apostaron a un amor que tras seis meses los tiene felices y con sueños por cumplir. Algo había y no se equivocaron.

“Comenzamos a hablar por teléfono largas horas y nos sentíamos dos adolescentes. Llegó el momento en que no aguantamos más la ansiedad de conocernos. Alguno de los dos tenía que viajar y, bueno, ¡ella viajó a verme a Formosa!”, cuenta el hijo del ex presidente Carlos Menem y Martha Meza sobre ese encuentro en el que no congeniaron, dicen, por sus fuertes personalidades. Sin embargo, ya en Buenos Aires, todo empezó a fluir. Tanto, que la convivencia en la casa de “Pris”, se dio casi de inmediato.

Fan de la moda, Prinelis se dedica al rubro de alquileres y peluquerías

“Después de idas y vueltas, me di cuenta que no quería desprenderme de ella. Siento mucha paz cuando estoy a su lado”, admite Nair Menem. “¿Cómo definiríamos el amor que nos une? Es un amor hermoso, con una conexión inexplicable. Como cuando dos corazones están ligados y solo pueden ser uno. Así somos”, confiesa la pareja, que recibió a CARAS en la casa que comparten y posó junto a Frosty, el perrito de Prinelis.

-¿Vos sabías quién era Carlos y cuál era su historia; cómo fue luego compartir la vida con él?

-Pris: Conocía parte de su historia por todo lo malo que decían de él. Pero la verdad es que cuando conoces realmente la realidad de todo, es impresionante. Nunca me importó su pasado, ni que fuera hijo de.. solo me importaba él y sobretodo, que estemos bien y tranquilos.

-¿Es verdad que querés tener un hijo con Prinelis?

-Carlos: Sí, es mi sueño tener un hijo. Es lo más grande que puede pasar en la vida, ya pronto estaremos buscando ¡ya es hora!

-¿Y hay ganas también de casarse?

-Carlos: Sí, me quiero casar, ya se lo propuse, y hay una respuesta…

-Pris: Dije que sí. Nos vamos a casar en Colombia, en la playa y con una ceremonia familiar.

Carlos Nair Menem y Prinelis Primera

-¿En cuánto cambió tu vida junto a Prinelis?

-Carlos: Mi vida cambió por completo. Le encontré sentido, quiero estudiar, luchar para recuperar lo mío y seguir con mis proyectos que son muchos, me siento tranquilo y en paz.

-¿En qué lo notas cambiado a Carlos desde que están juntos?

-Pris: De verdad el cambio que ha tenido Carlos es impresionante. Yo desde el día uno le dije o cambias o no hay nada. Me llamó y me dijo yo voy a cambiar por vos. Así fue. Cambió no por mí, sino por él, para que él se sienta bien y vea que todo se puede en la vida.

Prinelis Primera

-Dijiste Carlos que habías elegido el camino malo, pero que ya lo habías dejado, ¿Cuán bien te hace esta vida junto a tu mujer?

-Mis problemas de adición lo dejé hace dos años, ella para mi es todo, me abrió la puerta de su hogar lo cual es importante y por ese motivo yo soy un hombre. Ese amor familiar que tenemos es lo que me faltaba, su familia me adora y es lo más importante. Después de todo lo que pasé, Dios tenía un plan para mí y el plan fue ella, porque gracias a ella yo soy el hombre más feliz del mundo.

Producción: Alicia Blanco.

Fotos: Marcelo Dubini/Perfil

Agradecimientos: Maquillaje y peinado @peluquerialux