Luca Bertoldi Menem tuvo un gesto particular con su madre, Zulemita Menem por el Día del Padre. Desde sus redes sociales, el joven dejó una tierna foto junto a su madre en su niñez.

“No puedo pasar el día sin desearte un feliz día, por siempre cumplir el rol de mamá y papá. Te admiro por tener espalda, por hacer todo sola”, escribió el adolescente en sus historias.

El tierno posteo de Luca Bertoldi a su madre

Para finalizar, agregó: “Te amo infinito. Agradecido de tener”.

Zulemita Menem y sus palabras a su hijo Luca

La hija del expresidente compartió un video retro en sus redes acompañado de unas palabras: "Hijo de mi alma, no me alcanzan las palabras para decirte el orgullo que me da ser tu mamá, juntos pasamos por momentos duros que forjaron tu vida. Desde chiquito siempre fuiste mi sostén, la vuelta a la vida de tus abuelos y el ejemplo de tu hermano".

Para cerrar, agregó: "Que el camino siempre te encuentre con esa entereza que te destaca. Hoy puedo darle gracias a Dios porque mi hijo es un gran hombre, por su educación, por su humildad, por sus principios morales y porque tiene el corazón más enorme del mundo. Te amo con mi vida", fueron las palabras de Zulemina Menem para su hijo Luca Bertoldi.

