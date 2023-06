Carlitos Nair Menem habló sobre ''Síganme'', la serie de Carlos Menem: ''Una ambición desmedida''

Carlitos Nair Menem habló por primera vez sobre la serie ‘’Síganme’’, que contará la historia de su padre, el expresidente Carlos Menem y quién se podrán en la piel del político, será Leonardo Sbaraglia. La biopic ya comenzó con las grabaciones y se dieron a conocer las primeras imágenes del actor cumpliendo con el papel y sorprendió con el parecido.

En diálogo con Socios del Espectáculo, el hijo del político dio su opinión sobre la serie: "La primera impresión es que me cae bien, lo que no me cae bien es el tema de que nunca hayan avisado nada, pero bueno ya las cosas están", expresó un tanto indignado, para luego revelar que el día que firmaron los papeles para ceder los derechos, él no estuvo presente y fulminó a su hermana Zulemita.

Zulemita, Carlos Menem y Carlos Nahir Menem

Carlitos Nair Menem reveló si a su padre le hubiera gustado la serie ''Síganme''

Luego, tras la consulta de Adrián Pallares sobre si a Carlos Menem le hubiera gustado que contarán su vida en una serie, Carlitos respondió: ‘’Calculo que sí, aunque papá no era muy fanático de que se hicieran cosas, ese día, él sólo estaba mirando lo que hablaba mi hermana", expresó.

Leonardo Sbaraglia en la piel de Carlos Menem

Y continuó Carlitos Menem, dando un ejemplo por no haber estado en la sesión de derechos: "Si yo llego, me voy a tomar un café a la cocina y no me avisan, es como 'donde no te llaman, no te metas'. De hecho, yo me enteré hace poco de que se había empezado a ejecutar la serie", explicó y Adrián Pallares afirmó: ‘’La sesión de derechos implica mucho dinero", por lo que el hijo del expresidente contestó tajante: "No sé si hubo mucho dinero o no porque yo no vi nada".

"Lo mismo que pasa con el tema judicial que tenemos ahora, es lo mismo con la serie. Yo calculo que es por una ambición desmedida, debe ser por eso", cerró Carlitos Nahir Menem.