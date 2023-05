¡Sincera! Luciana Salazar reveló detalles de la relación de Matilda, su hija, y Martín Redrado

Luciana Salazar decidió tener una hija siendo soltera, y de ese enorme deseo nació la bella Matilda, un calco de su madre. La niña nació hace más de cinco años y le trajo una inmensa felicidad a su mamá, porque era todo lo que deseaba en su vida, y le aportó un futuro con mucho amor. Sin embargo, no todo es color de rosas cuando sos madre soltera, y recientemente habló públicamente sobre el tema.

Además de ser madre soltera, Luciana Salazar tiene una tormentosa relación con Martín Redrado, con quien estaba en pareja cuando tomó la decisión de tener a Matilda. El problema en este vínculo amoroso fue que la modelo asegura que la decisión de recurrir a la subrogación de un vientre fue de ambos, aunque el economista parece haberse olvidado de esto y no se hace cargo de la niña. Por supuesto que él no es su padre biológico, pero según la modelo, los dos decidieron ser padres de la pequeña.

Luciana Salazar y Matilda

A raíz de esta tensión constante con Martín Redrado, que no se hace cargo de la pequeña Matilda, Luciana Salazar tiene una batalla legal con él para que pague la manutención correspondiente. Con relación a esto, hace poco tiempo, la modelo escribió un mensaje en sus redes sociales aclarando la situación. "Un hijo no es sólo el biológico, él lo sabe mejor que nadie", empezó a comentar. Luego, prosiguió: "Y yo nunca le pedí nada, eso lo firmó él por el compromiso que asumió para con ella antes de nacer (porque fue algo pensado entre los dos) que lo dejó de cumplir en febrero de este año, sólo para castigar a la madre porque no accedió a sus pretensiones", escribió en Twitter.

Igualmente, esta vez no fue en las redes sociales que dio detalles de Matilda y Martín Redrado, sino que fue en el programa de streaming que conduce Sofía Jujuy Jiménez que Luciana Salazar habló del tema. "Vos como mamá soltera, ¿cómo te manejas? Porque es muy difícil la decisión que tomaste, todo lo que encaraste", le consultó la conductora de Mandale Fruta. Frente a la pregunta de la conductora, la modelo respondió con total honestidad: "Me pasaron muchas cosas. Mi decisión de ser madre soltera fue medio forzada, no fue una elección".

Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, muy tierna con su abuelita

Después, continuó dando más detalles y explayándose en su relato: "Pasaron muchas cosas, que no da ahora para que lo cuente porque forma parte de la historia de mi hija, pero fue una decisión forzada", dijo Luciana Salazar sobre su maternidad. "Pero bueno, la vida te lleva al destino a veces. Uno quiere algo pero la vida te termina llevando por otros caminos, aceptando las realidades", razonó en el programa.

"Tal vez, con la familia tradicional, Matilda no hubiera estado en este mundo. Todo tiene un porqué", sumó Luciana Salazar sobre su decisión de ser madre soltera. Pero después, contó si en algún momento Matilda le pregunta sobre su papá biológico. "Me pasó el año pasado, Matilda me empezó a preguntar. Vino el primer día del colegio, que vio a todos los papás y mamás, y me dice 'Mamá, ¿por qué yo no tengo papá?'", reveló Luciana Salazar.

Luciana Salazar pionera en la tendencia

Entonces, la respuesta de Luciana Salazar fue la siguiente: "Y yo le dije 'Matu, porque mamá quiso que sea sólo mamá. Y así, vas a tener amiguitos que tienen sólo mama, sólo papá o mamá y papá. Hay muchos tipos de familia". Sin embargo, a Matilda no le gustó la respuesta y le dijo: "Pero yo quiero tener un papá". Frente a la respuesta de la niña, la modelo contestó: "Matu, ¿Vos amás a mamá? ¿Estás contenta? Cuando me dijo que sí, le dije 'bueno, mamá quiere ser sólo mamá'. Ahí se quedó y no me preguntó más".

NL.