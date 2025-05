Ramón Vegas, el supuesto amante de Lourdes Sánchez, rompió el silencio: "Tengo el Instagram explotado y yo no soy de este mundo"

Lourdes Sánchez volvió a protagonizar las noticias dentro del espectáculo argentino por los recientes rumores que la vinculan con el empresario español Ramón Vegas, señalado como su supuesto amante, con quien habría sido infiel al Chato Prada. Lo que se dice de la supuesta infidelidad, incluso incluye una ceremonia simbólica en México.

Ahora, el propio empresario apuntado como tercero en discordia, rompió el silencio y salió al cruce de lo que se decía sobre él.

La palabra de Ramón Vegas, el supuesto amante de Lourdes Sánchez

Desde LAM, compartieron la charla que Ramón Vegas compartió con Kennys Palacios. En la comunicación, el empresario fue totalmente tajante ante la serie de rumores que se filtraron. "No existe nada. Nos conocemos, nos llevamos muy bien y somos amigos", comenzó aclarando. Tras eso, añadió que tiene su familia y una vida, más allá de lo que se dijo en las últimas horas.

Tras eso, se mostró enfático al marcar que "lo que se dice es totalmente falso" y añadió que su Instagram se encontraba "explotado", algo que para él no resulta habitual por que no es "de este mundo". Por último, aclaró que cree que lo mejor que puede hacer es dejar pasar el tema, ya que los rumores se terminarán solos. "Dejémoslo pasar porque esto se apaga solo", sentenció.

Quién es Ramón Vegas, con quien se vincula a Lourdes Sánchez

Ramón Vegas, de 41 años, es un empresario español radicado en México desde hace varios años. Se dedica a la promoción inmobiliaria y es propietario de Casa Umi, un exclusivo hotel boutique ubicado en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, en Tulum. Este lujoso complejo, rodeado por la selva y el mar, fue escenario para diversas campañas publicitarias y alojamiento para muchas celebridades.

Hotel Casa Umi

La supuesta relación entre Sánchez y Vegas habría comenzado en 2024, cuando la bailarina viajó a Tulum para realizar contenidos promocionales de hoteles e inversiones. Según la periodista Fernanda Iglesias, durante este viaje ambos habrían iniciado un vínculo sentimental que se prolongó por aproximadamente un año y medio. Incluso, se dice que el 27 de abril de 2024 celebraron una ceremonia maya en la isla de Holbox, con la presencia de Andrés Macías, socio de Vegas, como testigo.

Ante la difusión de estas versiones, Lourdes Sánchez rompió el silencio en una entrevista con Bondi Live. Negó rotundamente haber contraído matrimonio con Vegas.“¡Es una locura total! No me casé con nadie, no tengo nada que ver con eso. Fui a trabajar a México, hicimos contenido para redes, y sí, lo conocí, pero fue todo profesional. Después quedó una amistad”, expresó la bailarina.

A pesar de las desmentidas, el escándalo continúa generando repercusiones en los medios y en las redes sociales. Es que la difusión de fotografías que mostrarían a Sánchez y Vegas en México siguen alimentando las especulaciones sobre la veracidad de los rumores. Mientras tanto, la pareja conformada por Lourdes Sánchez y el Chato Prada enfrenta uno de los momentos más delicados de su relación bajo la mirada del público.

