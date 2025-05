Lourdes Sánchez contó su verdad sobre su supuesto amante y sacudió al mundo del espectáculo con sus declaraciones. En medio de fuertes especulaciones sobre su vida sentimental, la bailarina rompió el silencio y dio detalles que buscan poner fin a los rumores. Sin embargo, sus palabras generaron aún más debate y dejaron abierta una incógnita sobre su relación.

Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez reveló su verdad sobre su supuesto amante

Lourdes Sánchez finalmente decidió hablar sobre su supuesto amante y reveló su versión de los hechos. La bailarina, acostumbrada a ser el centro de atención, enfrentó las versiones que la vinculan con un empresario hotelero y aclaró lo que realmente ocurrió, pero su testimonio no hizo más que alimentar la controversia.

Durante una de las últimas emisiones de Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias aseguró que la modelo estaría en una relación con Ramón Vegas, un empresario español dueño de una cadena de hoteles en México. Según reveló la periodista, ambos habrían participado de una ceremonia maya, desatando todo tipo de polémicas.

Ante la constante ola de rumores, Lourdes Sánchez decidió hablar en el programa Bondi Live, conducido por Ángel de Brito. En una conversación sincera, la bailarina expresó su sorpresa y desconcierto ante la situación: “Estoy en shock, no sé mucho qué decir porque es toda una gran locura. No sé qué hacer y estoy hablando porque no sé qué medidas tomar, me parece un montón”.

Lourdes Sánchez y Ramón Vegas

Por su parte, no esquivó el tema y explicó el vínculo que tiene con Ramón Vegas es meramente profesional y amistoso. "Ramón es uno de los socios dueños de un hotel en Tulum, al que fui todo el año pasado a hacer contenido y promociones de inversión. Me hice superamiga de él y de mucha gente en Tulum", sostuvo.

En la misma línea, aprovechó para desmentir categóricamente los dichos de Fernanda Iglesias sobre la ceremonia maya. "Allá hacen muchos rituales mayas; yo subí uno a mis redes, pero no tiene nada que ver con un casamiento. Se hacen ceremonias para quienes ponen un hotel o una casa, como homenaje a los mayas".

Chato Prada y Lourdes Sánchez

Más allá de las especulaciones, Lourdes Sánchez manifestó que su relación con el Chato Prada sigue firme: “No nos vamos a separar; si buscan eso, no es por acá. Capaz lo quieren porque es algo que les garparía”. A su vez, expresó su preocupación por el impacto que esta situación tiene en su hijo Valentín: “La gente me pregunta por la calle delante de Valentín, lo cual le trajo ciertos traumas y empezó a tener algunas actitudes".

Chato Prada y Lourdes Sánchez

Las declaraciones de Lourdes Sánchez sobre su supuesto amante generaron revuelo en el mundo del espectáculo. A pesar de contar su verdad, los rumores siguen circulando y la incertidumbre sobre su relación con Ramón Vegas persiste. Su testimonio deja en claro su postura, pero el misterio nunca se disipa por completo.

VDV