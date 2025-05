Una historia de amor de 16 años estaría pasando un momento tenso, tras la infidelidad de una de las partes. La pareja de Lourdes Sánchez y Chato Prada podría llegar a su final, luego de que se descubriera que la bailarina tenía un amante. La noticia la dio a conocer Fernanda Iglesias en Puro Show, quien contó detalles de la historia de amor que la joven vivió con un empresario español, en un destino de ensueño.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada

La historia de amor de Lourdes Sánchez y su amante

Desde principio de año, Lourdes Sánchez fue centro de críticas por posible infidelidades. La bailarina está en pareja con el Chato Prada hace, al menos, 16 años. Si bien hubo un tiempo donde se comprometieron, la boda nunca llegó a realizarse por las exigencias en los trabajos que ambas celebridades tienen. Sin embargo, se los vio distanciados por los constantes viajes a Corrientes de Sánchez, y comenzaron los rumores de crisis de pareja.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Esto llevó a que muchos apuntaran contra la bailarina, y que surgieran rumores de posibles amantes. Ella mantuvo el silencio durante todas las acusaciones, y explicó que con el Chato no se hacían problemas por los viajes y el tiempo separado. Pero, desde febrero, Fernanda Iglesias viene investigando una historia de amor que le llamó la atención y, finalmente, pudo confirmar. En Puro Show, reveló que tenía pruebas sobre el supuesto romance entre Lourdes y un empresario español, con quien dio un importante paso.

Lourdes Sánchez

Según detalló la periodista, la bailarina es contratada por Fabián Parolari para hacer publicidad de hoteles e inversiones en México, específicamente en Tulum. Es en ese viaje que conoce a Ramón Vegas, dueño del hotel Umi Tulum, y ambos quedan perdidamente enamorados del otro. Él decide dejar a su novia de aquel entonces para irse con ella, a pesar de que sabía que tenía pareja. Sin embargo, el amor es tan fuerte que le propone tener una boda maya, en la playa paradisiaca Sian Ka'an. La boda habría sido el 27 de abril de 2024, y tuvo como testigo a Andrés Macias, el socio de la madre.

Ramón Vegas y Lourdes Sánchez

Ante la sorpresa de los presentes, Iglesias aclaró: "No es una boda legítima. Están vestidos de blanco y hacen ofrendas al mar, pero es simbólico. Me lo confirmaron varias chicas que trabajan ahí, que están alrededor de este millonario". La noticia se viralizó rápidamente y sorprendió a todos los usuarios en redes sociales. Por el momento, Lourdes Sánchez no salió a dar explicaciones ni a negar las acusaciones, pero Fernanda contó que el amante lo confirmó y se espera alguna palabra tanto de ella como del Chato Prada.

A.E