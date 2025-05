Confirmaron los otros famosos con los que estuvo Luciana Elbusto antes de Diego Brancatelli

Luciana Elbusto y Diego Brancatelli siguen generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Tras la filtración de supuestos chats que evidenciarían una relación extramatrimonial entre ambos, nuevos detalles sobre el pasado amoroso de la periodista han salido a la luz. En el programa Puro Show de eltrece, se reveló que Elbusto habría mantenido vínculos sentimentales con varias figuras del medio artístico antes de su relación con Brancatelli.

En medio de la polémica, la periodista brindó una entrevista en el programa Viviana en vivo, donde se refirió a su relación con Brancatelli. Consultada por Viviana Canosa sobre si el periodista llevaba una doble vida, Elbusto respondió: “No hay título, no hay rótulo, no hay nada. Básicamente, ya quedó en claro todo, como dijo Diego en varias notas, o sea, hay veces que no hay mucho más para decir, que todo se da por entendido”.

Entre los famosos con los que supuestamente se involucró Elbusto, se mencionó a Matías Alé, con quien habría tenido un romance antes de que él se comprometiera con Martina Vignolo. También se la vinculó con El Tucu López y Locho Loccisano, aunque este último aclaró que solo fue un coqueteo en una fiesta. Además, fue vista compartiendo momentos en la playa con Nito Artaza y Walter “Alfa” Santiago durante el último verano.

La periodista también reflexionó sobre su decisión de involucrarse con un hombre casado: “Viste que dicen que los amores prohibidos a veces tienen eso, pero también yo siento, analizándome yo con mi situación personal, vivo sola, tengo dos hijos, no quería meter a nadie en mi casa, me lleva mucho tiempo el trabajo, y quizás, a veces, las relaciones son funcionales al tiempo que vos le podés dedicar en esa etapa de tu vida”.

Elbusto expresó su malestar por la exposición pública de su vida privada y señaló que los chats filtrados habrían sido manipulados: “Obviamente, los chats fueron manipulados de alguna manera, tergiversados, los agarraron de mi cuenta, por la forma en que está capturada esa pantalla, que no había conversación porque nosotros teníamos un chat efímero”.

El escándalo también ha generado preocupación en otros ámbitos, ya que se teme que la pericia al celular de la periodista revele información comprometedora sobre políticos y figuras del fútbol. En esta situación, Luciana Elbusto enfrenta las consecuencias de su exposición mediática, intentando mantener su carrera profesional en medio de la tormenta.

