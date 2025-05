Después de atravesar una internación en marzo de 2024, Ernestina Pais fue consultada por la situación de su íntimo amigo e hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, Martín Ortega. El asesor artístico de 56 años fue internado en una clínica psiquiátrica por una orden judicial y la conductora se expresó al respecto.

En comunicación con Desayuno Americano, el programa de Pamela David, la empresaria habló sobre la decisión de la familia de internar al mayor de los Ortega y contó su último encuentro con él.

Martín Ortega, Palito Ortega y Evangelina Salazar

Ernestina Pais habló de la grave situación de salud de Martín Ortega, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar

A dos semanas de haber sido internado en una clínica psiquiátrica por orden judicial, poco se conoce del estado de Martín Ortega, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Sin embargo, una de sus amistades más cercanas decidió hablar y expresarse al respecto. Ernestina Pais contó cómo ve lo ocurrido y la decisión que tomó la familia de su amigo.

“No voy a hablar puntualmente de lo de Martín. A mí no me gustaba que hablaran de mí, así que no lo voy a hacer con él. Pero cualquier familia que toma una decisión como esta está en el camino del bien. Es para mejor”, expresó firmemente la conductora.

Además, se refirió a cómo es tomar este tipo de decisiones para la familia de la persona afectada: “Es una decisión que cuesta, porque uno cree que lo va a encerrar, pero lo mejor que le puede pasar a esa persona es que la familia tome esa decisión”.

“Yo siempre digo que preso estás de la sustancia. Antes de internarte, estás preso de eso. En cambio, cuando uno está internado, está trabajando para estar mejor. Y eso siempre es algo bueno”, reveló en cuanto a su experiencia con las adicciones y la depresión.

“Lo que haya hablado con Martín y con toda la familia, porque los quiero mucho a todos, es algo que me voy a guardar para mí”, sostuvo respecto al último encuentro con el asesor de 56 años, que fue “en la casa de Palito en Tortugas”, donde comió “un asado riquísimo”.

“Creo firmemente en lo que te estoy diciendo: es la mejor decisión que puede tomar una familia. Y estoy segura de que Martín quiere estar bien”, finalizó respecto a la actualidad de su amigo y la familia Ortega-Salazar.

Familia Ortega-Salazar

Ernestina Pais apoyó a Martín Ortega, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, en este difícil momento y cuidó la imagen de su íntimo amigo, además de empujarlo a seguir adelante y recuperarse.

MVB