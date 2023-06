Es difícil resumir tantos años de trabajo, dice Raúl Lavié (85), cuya prolífica y variada carrera lo convirtió en uno de los referentes del espectáculo argentino.

“A mí me han ubicado dentro del tango, pero yo no estoy de acuerdo. He abarcado todos los géneros y las técnicas con el teatro, cine y televisión; haciendo comedia musical, arte dramático y de texto. Me considero un artista total”, afirma el reconocido cantante y actor que hoy celebra sus 70 años de trayectoria con un espectáculo que ya estrenó en Rosario, su ciudad natal, y ahora presentará en el Teatro Broadway, el 30 de junio, y el 28 de julio en Quality Espacio, Córdoba.

Raúl Lavié sobre sus 70 años con el arte

Raúl Lavié asume que su capacidad de transformación lo ayudó durante estas siete décadas en las que, actualmente, se suma un público también joven a sus shows.

“Cuando miro hacia atrás me sorprendo por mi capacidad creativa y para aggiornarme a través de los años, con todo lo que va sucediendo con los cambios generacionales. Yo siempre seguí adelante y fui agregando cosas para estar activo. Hoy sigo dentro en esa tesitura y estando vigente por esa circunstancia. Es la única forma. Hay que hablar el mismo idioma, estar en la misma onda”, admite Raúl Lavié, quien posó en la estancia Santa Juana, Escobar,con “Niño Rey”, caballo premiado en varias provincias y dos veces gran campeón de paso en la Rural de Palermo.

Raúl Lavié celebra 70 años con la música.

“Más allá del público que tengo de años, la gente grande que me ha visto crecer, ahora se agregan los jóvenes. Van muchos jóvenes a mis espectáculos y me piden fotos. Ellos escucharon hablar de mí a sus padres y a sus abuelos antes. Siento que pertenezco a la familia argentina”, asegura el artista que recibió el Premio a la Trayectoria en la 25° edición de los Premios Gardel y, meses atrás, también tuvo sus reconocimientos en Barcelona y Milán durante la gira internacional que hizo con su espectáculo “Piazzolla Inmortal”.

Lavié presentará su show de celebración el 30 de junio en el Browaday.

Lavié y la increíble anécdota sobre su comienzo no buscado con la música

Raúl Lavié confiesa que su pasió por la música comenzó de manera azarosa y no buscada. “Pensar que yo hasta los 14 años no tenía idea de lo que era la música”, revela Lavié, cuya anécdota sobre su despertar musical sorprende. “Primero, porque en mi casa, como en la de todos los argentinos de la época, lo único que había era la radio. No la escuchaba, nada me interesaba mucho. Pero de pronto llega alguien, un muchacho mayor que yo, Carlos Lira, que venía de Pergamino a Rosario a estudiar canto. Me cantaba cosas de Gardel, ahí empiezo a escuchar ese nombre. Y me invita a que lo acompañe a un conservatorio musical y yo fui. El maestro pensó que yo también iba a probarme. ¨Pero yo no vine a eso¨, le dije. ¨Sin embargo, tenés muy linda voz tendrías que estudiar canto” me contestó. Antes de irme el maestro me preguntó dónde vivía”, detalla Raúl, quien le dio entonces su dirección.

Raúl Lavié asume que fue Carlos Lira la primera persona que lo acercó a la música.

Días después, el maestro apareció en casa de Raúl Lavié. “¨Señora usted tiene que mandarlo a estudiar canto¨, le dijo a mi mamá. Ella le aclaró que la familia no tenía dinero. ¨Yo no le pido dinero, usted mándemelo¨, le respondió el hombre. Así fue como entré en ese mundo”, rememora Raúl. Así llegaron sus días en el coro y después en una orquesta de un pueblo cercano, Álvarez, donde a sus 15 años ya cobraba un sueldo como artista. No fue el primer sueldo, porque Lavié ya había empezado a trabajar siendo más chico. “Terminé el colegio primario y a los 12 años empecé porque había que ayudar en casa. Trabajé como cadete también”, agrega el artista. A sus 17, Raúl cantaba en otra orquesta, pero en Rosario. Y, otra vez, el destino jugó sus cartas.

La llegada de Raúl Lavie a Buenos Aires y a Radio El Mundo

“Al director artístico no le gustaba cómo cantor entonces me quedé sin trabajo. Aproveché para ir a Buenos Aires. Fui por una semana, di una prueba en Radio El Mundo y, al terminar, tenía un contrato. Al final de ese año debuté con mi propio programa. Ahí es cuando me bautizaron como Raúl Lavié Antonio Carrizo y Víctor Luchino. Así comenzó mi carrera. Estuve en Buenos Aires en el momento justo cuando estaba esperando a alguien especial”, remarca el artista, cuya llegada al Teatro San Martín, en los años 60, fue un poco resistida.

Raúl Lavié.

“El teatro musical me impactó porque podía hacer las cosas que amaba: actuar, cantar y bailar. Algunos actores, no todos, tenían una subestimación por venir yo del Club del Clan, por ser considerado un cantante de tangos. Pero demostré en el escenario que yo también pertenecía a ese rubro, el del actor. Siempre soñé con eso”, concluye Lavié, feliz con su presente.

