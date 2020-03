Flavio Mendoza hizo un fuerte descargo tras los dichos de Raúl Lavié

Días atrás, Raúl Lavié criticó fuertemente a Flavio Mendoza, motivo por el cual ahora el coreógrafo se refirió a sus dichos y se despachó contra él. El protagonista de “Un estreno o un velorio” fue duro y lanzó su teoría sobre los dichos del artista contra él.

“De personas que respeto mucho y admiro me sorprenden las críticas y digo guau qué es esto. Decadencia o qué. Cuando veo alguien que admiro, que trabajé, de una forma totalmente errónea. Después digo pobre. No sé qué necesidad tienen de decir esas cosas. No me hago el superado ni nada. Qué necesidad Raúl que es una estrella de este país. Me dolió pero también siento que estaría mal ese día, se levantó con el pie izquierdo y también lo perdono”, comenzó diciendo Flavio Mendoza en diálogo con Radio Mitre.

“Pegarme a mí gratuitamente no va a ser que te llene la sala. El boca en boca tiene mucho que ver. Desde el lugar de él no lo entendí. Yo creo que estuvo muy influenciado por parte del elenco de La Jaula de las Locas. Nito juega más el juego mediático. A Raúl le afectó. Criticaron cosas ridículas. Me dijeron que copiaba, al menos yo copié bien y gané once premios”, sumó el coreógrafo.

“Siempre sentí que muchas personas que trabajaron conmigo. Yo fui bailarín de Nito y fui creciendo. Elos te van a decir que no. Desde donde yo salí a estar a la par o más arriba no gusta mucho. Yo no sé si son creíbles las felicitaciones de algunas personas”, afirmó en diálogo con Juan Etchegoyen.