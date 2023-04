Ray Romano reveló su problema de salud: "Me tuvieron que poner un stent"

Ray Romano concedió una entrevista al Podcast de Marc Maron, "WTF" y reveló detalles de su salud que hasta el momento no se sabían.

Semanas atrás, el protagonista de Everybody Loves Raymond ya había adelantado algunos datos a Entertainment Tonight, por lo que no tomó del todo por sorpresa a sus fans.

Ray Romano con el elenco de Everybody Loves Raymond / Foto: AFP.

Ray Romano había contado a Entertainment Tonight que había ido a ver a un cardiólogo después de experimentar dolores en el pecho mientras dirigía y protagonizaba su película, "Somewhere in Queens".

El actor en ese entonces señaló: "Llamé a mi agente a la una de la madrugada porque no podía dormir y le dije: 'No puedo hacerlo, no puedo hacer esto'". Y agregó: "Tuve que ir a mi cardiólogo en Nueva York y subirme a la cinta y hacerme una prueba de esfuerzo porque me dolía el pecho".

El presente de Ray Romano

Finalmente, Ray Romano contó en el Podcast más detalles de su salud. Como cuentan en Entertainment Tonight se refirió al episodio de salud que experimentó recientemente. Allí reveló que tenía una arteria casi completamente bloqueada en su corazón y tuvo que someterse a un procedimiento. "Me tuvieron que poner un stent", explicó Ray Romano , debido a una obstrucción arterial del 90 por ciento. Y aseguró: "Tuve un poco de suerte de que lo encontráramos antes de tener un infarto".

Ray Romano Everybody Loves Raymond.

Ray Romano compartió que ahora toma medicación para el colesterol y se arrepiente de no haberse tratado antes. "Si pudiera retroceder 20 años, me habría medicado", dijo.

Además de someterse al procedimiento del corazón, Ray Romano también fue diagnosticado como pre-diabético.