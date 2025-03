Wanda Nara confesó la verdad sobre sus infidelidades a Mauro Icardi: "Si perdía un centavo, no lo hacía"

Este 29 de marzo de 2025, Wanda Nara decidió hablar sin filtros y enfrentar los rumores que la vincularon con otras personas mientras aún estaba casada con Mauro Icardi. La empresaria y conductora llamó en vivo a LAM para aclarar sus recientes declaraciones en redes sociales, pero la conversación tomó otro rumbo cuando Ángel de Brito le consultó sobre las acusaciones de infidelidad que la rodearon en los últimos años.

Wanda Nara rompió el silencio sobre sus infidelidades y lanzó una bomba

Durante mucho tiempo, Wanda Nara fue vista como la víctima de infidelidades en su matrimonio con Icardi, Sin embargo, con el tiempo, surgieron versiones que la señalaban como infiel. En medio de la entrevista, la empresaria negó rotundamente algunas de estas acusaciones, asegurando que jamás tuvo un vínculo con el futbolista Federico Fazio. “La situación de Fazio fue denunciada. No lo conozco, no lo vi en mi vida. No le quiero faltar el respeto, pero no sé ni cómo juega”, declaró tajante.

No obstante, Nara sí admitió haber tenido un encuentro con Keita Baldé, otro futbolista on el que se vinculó. “Sobre Keita, lo reconocí yo también. Fue mucho después del engaño de él y ya separados, viviendo en dos situaciones diferentes”, confesó, dando a entender que su relación con Icardi ya estaba en crisis en ese momento.

La conductora también explicó las razones detrás de sus decisiones y cómo su relación nunca pudo recomponerse tras la traición de Icardi. “Después de haber sufrido una situación tan dramática, nunca más se pudo recomponer mi familia. Yo, Wanda, no pude perdonar”, sentenció, dejando en claro que la confianza con el futbolista se rompió definitivamente.

Wanda Nara y Keita Baldé

Otro de los momentos más explosivos de la entrevista fue cuando Ángel de Brito le preguntó si había perdido dinero tras confirmarse sus infidelidades. A eso, Wanda respondió con una frase que generó gran repercusión: “No cambia nada, si sale que soy adúltera, o adúltero él, no cambia en nada. En Italia ya tenemos el patrimonio dividido hace años. No me hubiera acostado con nadie si perdía un centavo, no me vean cara de tonta”.

Wanda Nara reveló detalles inéditos de Mauro Icardi

Además de hablar de sus propios errores y de la separación, Wanda lanzó un inesperado comentario sobre Mauro Icardi, revelando un detalle de la vida del futbolista que sorprendió a todos. “No tiene amigos, tiene uno solo en Italia, pero el último tiempo casi ni se veían. Me daba pena que se quede encerrado porque no tiene familia ni amigos”, contó, dejando entrever que la soledad del jugador fue un factor importante en su relación.

Wanda Nara vs. China Suárez y Mauro Icardi

Todo este escándalo surgió tras un fuerte descargo que Wanda Nara publicó en sus redes sociales, donde arremetió contra las abogadas de Mauro Icardi y aseguró que la justicia prioriza que él gasta su dinero en “gatos” en lugar de cumplir sus obligaciones. Luego de exponer sus pruebas en redes, la empresaria decidió dar la cara en televisión y aclarar su versión de los hechos en un relato que sin duda dará que hablar por mucho tiempo.

N.L