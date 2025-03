Sol Pérez está en la recta final de su embarazo y ya dejó su lugar en la televisión para enfocarse en su licencia por maternidad. A través de sus redes sociales, la panelista de Gran Hermano emocionó a sus seguidores al revelar que su hijo Marco nacerá el 4 de abril mediante una cesárea, y aprovechó para lanzar una idea que generó conversación: involucrar a su pareja, Guido Mazzoni, en la lactancia.

"Semana 38 y ya hay que ir despidiendo a esta panza hermosa. Tengo fecha para el 4 de abril porque Marco viene sentadito, así que le toca cesárea", compartió Sol en Instagram junto a una imagen que deja ver lo avanzado de su embarazo. El posteo no tardó en llenarse de likes y comentarios de apoyo, reflejando el cariño que su público le tiene.

El importante rol que Guido Mazzoni tendrá cuando nazca el bebé de Sol Pérez, Marco

Más allá de la fecha del parto, Sol Pérez sorprendió al contar que Guido Mazzoni será un pilar clave en los primeros días de Marco, especialmente durante las noches. Inspirada por un comentario de Rodrigo de Paul, quien expresó su nostalgia por los momentos en que alimentaba a sus hijos con mamadera, la ex chica del clima decidió que la lactancia será una tarea compartida.

“Me quedé pensando en lo importante que es que los padres puedan compartir esa conexión única. Pregunté sobre la leche de fórmula y me dieron el ok. La mamadera de la madrugada le toca a él. Vamos a compartir no sólo esa conexión que se crea y esa responsabilidad que suele recaer en las madres. ¿Qué piensan?", escribió, abriendo el debate entre sus seguidores. Las respuestas no se hicieron esperar, con opiniones divididas entre quienes celebraron la iniciativa y quienes aportaron sus propias vivencias.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

El significado del nombre Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

El hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni llevará el nombre de Marco, una elección que la pareja había anunciado previamente y que tiene un significado especial. Derivado del latín “Marcus” (consagrado de los dioses), se asocia con “Marte”, el dios de la guerra, y evoca cualidades como valentía, fuerza y liderazgo. A lo largo de los siglos, este nombre ha sido llevado por figuras históricas como emperadores y santos, lo que lo dota de un simbolismo poderoso.

AM