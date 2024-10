El pasado lunes 28 de octubre de 2024, L-Gante recibió la sentencia por el juicio que enfrentó acusado de amenazas, daño y privación ilegítima de la libertad. Esta causa, lo tuvo al cantante de RKT más de cien días preso en el año 2023.

L-Gante

L-Gante recibió tres años de libertad en suspenso por los delitos de amenazas y daños. Pero, fue absuelto por el delito de privación ilegítima de la libertad y el uso de arma de fuego; esta decisión del juez, fue lo que lo dejó en libertad. El cantante de RKT decidió festejar junto a sus amigos y, entre ellos, estaba Wanda Nara.

A muchos no les sorprendió que la conductora de Bake Off acompañe desde cerca a L-Gante en su causa en la justicia, pero no nos podemos olvidar que hace apenas algunas semanas, Wanda y el cantante tuvieron un enfrentamiento, a través de sus redes sociales, por dichos de él en el living de Susana Giménez.

Parece que todo se aclaró y lejos de confirmar un romance, L-Gante y Wanda Nara afirman que los une un vínculo muy fuerte de amistad. En las notas que dio el cantante, luego de recibir su condena, contó que Wanda estuvo para él en todo este proceso y esto se confirmó cuando se la vio a la conductora en los festejos del representante argentino de RKT.

El festejo de L-Gante luego de recibir su condena

Elián Valenzuela decidió festejar el pasado lunes a la noche con una gran fiesta con motivo de celebrar la condena que recibió. A través de sus redes sociales, L-Gante compartió algunos momentos de su festejo privado y lo que sorprendió fue la presencia de Wanda Nara.

La conductora de Bake Off disfrutó de este evento junto al cantante y se la puede ver en dos de los videos que publicó él en sus redes sociales. En el primer video se la puede ver a Wanda siendo la encargada de grabar el video junto a L-Gante y amigos en común, uno de ellos era Maxi El Brother, mánager que Elián y Nara comparten.

En el segundo video, ya se los puede ver solos a L-Gante y Wanda Nara bailando y posando para la cámara. Sin intenciones de ocultarse, la conductora de Telefe se mostró gozando junto al cantante y a los dos muy felices por la libertad de Elián.

La reacción de Mauro Icardi luego del encuentro de L-Gante y Wanda Nara

Estos últimos meses, estábamos acostumbrados a ver seguido a Mauro Icardi por Argentina. El jugador de fútbol aprovechaba sus días libres, viajaba en su avión privado y aterrizaba en nuestro país para pasar tiempo en familia y ver a sus hijas, Isabella y Francesca, que viven acá con Wanda Nara.

Mauro Icardi junto a Wanda Nara en su última visita a Argentina

En el último viaje de Mauro, pudimos verlo nuevamente cerca de Wanda Nara. Sin ocultarlo, el futbolista publicó varias imágenes junto a la mamá de sus hijas y, esta visita, coincidió con el alejamiento de la conductora y L-Gante por los dichos de él en el living de Susana Giménez.

Mauro Icardi en Milán, Italia

Esta vez, ocurrió todo lo contrario ya que el mismo día que Wanda y L-Gante se reencontraron en una fiesta, Mauro Icardi utilizó sus días libres para viajar a Italia, Milán. El futbolista decidió aprovechar para visitar su segundo hogar, que compartió por muchos años con Wanda Nara, y no eligió venir a Argentina a pesar de que fue el cumpleaños de su hija menor, Isabella Icardi.

Mauro Icardi en Milán, Italia

Mauro se mostró viajando en su avión privado y, al llegar, compartió la vista desde su casa de la hermosa ciudad de Milán. Después publicó, en su momento de relax, a él tomando mates en el sillón de su casa de Italia. Sin tirarle ninguna indirecta a Wanda Nara, Icardi accionó y decidió no venir para Argentina esta vez.

C.S.