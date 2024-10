La vida de Gastón Edul cambió mucho en lo últimos años, ya que comenzó cubriendo el día a día de Independiente en TyC Sports y posteriormente, en esa misma señal, tuvo a cargo la información de la Selección Argentina, motivos que lo lanzaron al estrellato, sobre todo, su cobertura durante el Mundial de Qatar 2022. Desde este momento, su figura trascendió el periodismo y lo llevaron a ser parte de unos de los programas principales de la plataforma de streaming Olga, participar en streams con Davo Xeneize y también ser uno de los participantes de 'Bake Off Famosos', dando lugar así a conocer otra faceta de este talentoso periodista. Si se pone el foco en su participación en el reality, hay que mencionar que fue eliminado y participó del repechaje que le permitió volver y fue ahí cuando Wanda Nara le consultó sobre su situación sentimental y qué pasa con Cande Molfese.

Wanda Nara incomodó a Gastón Edul al consultar por su relación con Cande Molfese en Bake Off Famosos

El periodista deportivo. Gastón Edul, va conociendo cómo manejarse fuera de su zona de confort que es brindar la información relacionada a la Selección Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni y comienza a divertirse dentro realitys o ambientes más distendidos que ayudan a que se conozca una imagen más personal de él. No solamente en Olga, sino que ahora también en 'Bake Off Famosos' donde quedó eliminado, participó del repechaje y retornó para continuar compitiendo en el programa que conduce Wanda Nara.

La expareja de Mauro Icardi busca tener complicidad y amenizar el ambiente cuando le toca pasar por la estación de los participantes. En el pasaje por la mesa del reportero se dio un diálogo inesperado para el hermano de Esteban Edul, ya que la modelo le preguntó sobre las especulaciones que se vienen dando de que podría estar en una relación con Cande Molfese. Cabe decir que también fue vinculado con Nati Jota y hasta el momento no se conoció algún noviazgo al periodista de TyC Sports.

En este marco, Wanda Nara aprovechó para consultar acerca de la actualidad amorosa de Gastón Edul y le preguntó si la perra (Almendra) estaba dando suerte haciendo referencia a la mascota de su compañera de certamen. El periodista entendió el juego propuesto por la influencer y recordó que Damián Betular, uno de los jurados del concurso, en la ronda anterior le había elogiado la preparación de lo que cocinó. La exesposa de Maxi López retrucó y mencionó "y ahora fue el perrito de tu novia", pero fue corregida por el reportero y afirmó: "Y fue el perrito de Cande". Posteriormente, ella interrogó sobre si conoce al animal y la respuesta fue negativa.

Wanda Nara continuó con su postura y le hizo una petición: "Mirá a la cámara y decí que no lo conocés porque así no me mentís solo a mí". Y agregó: "Vos ya no sabés qué hacer, venís remando en dulce de leche esta relación". “Pará, no me tirés toda la responsabilidad a mí", respondió con firmeza Gastón Edul que recibió la consulta de si recibió "un centro" y contestó: "Ni un centro a la cabeza que tenga que empujarla nada más. Todos pases forzados".

Para concluir, Gastón Edul contó que "necesita un centro a la cabeza" para comenzar un vínculo amoroso porque es una persona tímida y aquí fue cuando los términos futbolísticos se hicieron presentes de parte de quien mantiene dos hijas y representó a Mauro Icardi. "¿Pero el partido cómo va?", consultó la modelo que tuvo una respuesta: "Es largo el partido, falta todavía, no hay que arrebatarse, ¿o no?". Aquí terminó el ida y vuelta entre el periodista deportivo y la artista que buscó sacar alguna información en cuanto a un posible amorío que pudiera tener con Cande Molfese.

