Mauro Icardi viene siendo tendencia en las últimas semanas por sus constantes viajes a Argentina donde pasa tiempo con sus hijas y los hijos de Wanda Nara con Maxi López; a pesar de que en reiteradas ocasiones la conductora dejó en claro que no sigue estando con él. En las últimas horas, el jugador de fútbol empezó a palpitar el cumpleaños de la menor de sus hijas.

Mauro e Isabella Icardi

Mauro Icardi saludó a su hija, Isabella con un tierno mensaje en redes sociales

El futbolista se encuentra en Turquía, país de donde es el Galatasaray, equipo donde juega hace algunos años. En dicho país ya inició el 27 de octubre de 2024, fecha que es súper importante tanto para él como para Wanda Nara, ya que es el cumpleaños de Isabella Icardi, la menor de sus hijos.

Wanda Nara, Mauro e Isabella Icardi

Por este motivo el futbolista decidió dedicarle un tierno posteo en sus redes sociales. “Feliz 8 Cumpleaños mi Princesa Isabella. Hoy 27, celebramos otro año de tu vida y no puedo evitar sentirme tan feliz y orgulloso por el amor que siento por vos. Sos la más chiquita de la casa, pero tu presencia ilumina cada rincón con una luz inmensa, llena de alegría y ternura”, arrancó el posteo de Mauro Icardi.

Isabella y Francesca Icardi, Valentino, Benicio y Constantino López

“Sos una niña tan valiente, dulce y llena de vida. Cada día, me enseñas a ver el mundo con ojos nuevos, a encontrar la belleza en lo simple y a no dejar nunca de soñar. Me maravilla tu capacidad para convertir lo ordinario en algo extraordinario con solo una sonrisa, una mirada traviesa o tantas palabras correctas en el momento justo”, prosiguió el ex de Wanda Nara que además subió varias fotos de la Isabella Icardi.

A pesar de la distancia, Mauro Icardi trata de estar presente siempre para sus hijos, desde una video llamada, un mensaje o un posteo, como lo hizo en este caso con la menor de sus hijas. Aún no se sabe si el futbolista hará acto de presencia en el país como lo viene haciendo en las últimas semanas cada vez que desde el club turco le dan la posibilidad; pero lo más probable es que se tenga más noticias en los próximos días.

Isabella Icardi

Mauro Icardi tuvo una reacción fuerte luego de los descargos de Wanda Nara

Luego de la última visita del futbolista en el país los problemas en el triángulo amoroso de él con Wanda Nara y L-Gante siguieron creciendo. Luego de que el cantante de cumbia hablara en una entrevista diciendo: “Pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? Mirá si viene y dice algo, después tiene que volver a la casa y está el marido”.

Seguidos de Mauro Icardi

Luego de este comentario de L- Gante, Mauro Icardi no demoró mucho en reaccionar y tomar una medida drástica, tras colmarse la paciencia de estas idas y vueltas con Wanda Nara, el futbolista decidió que lo mejor era dejar de seguirla en redes sociales. Gesto que realizó para mostrar su gran malestar y su aparente decisión de tomar distancia de la madre de sus hijas.

Posteo Wanda Nara

Ante esta reacción del futbolista la mediática decidió tomar distancia y también dejar de seguirlo en sus redes sociales. A su vez decidió contestarle a L-Gante tras sus dichos en los medios. “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema. Ojalá hablen de tus canciones”, escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram.