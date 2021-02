Jimena Barón volvió a las redes sociales: descubrí la divertida "chicana" al Tucu López

Jimena Barón volvió a las redes sociales por poco tiempo e intervino en un video que compartió su pareja, Tucu López.

La cantante no se mostró ante las cámaras pero si pudo escucharse su voz mientras el locutor compartía imágenes con su perro, en el que se puede ver un "piloto" que le hizo a su mascota con una bolsa de basura.

"¡Sentado! Espectacular el poder", dijo el Tucu, a lo que Jimena lo chicaneó: “Muy bien, la vas a romper en Corte y Confección, gordi".

Jimena Barón decidió alejarse de las redes sociales a mitades de 2020 después de su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo.

Tras este traspié, la diosa comenzó una relación con Tucu, quien confirmó estar muy enamorado. "A mí me dan ganas de ser papá, pero desde hace tiempo, me pasó que con mis parejas anteriores no fluyó y no llegamos a ese momento. Me gustaría que si todo fluye ser papá y que Jimena sea la mamá de mi hija o hijo. Eso es un lindo momento para una pareja que está bien. Me gustaría, tengo 40 años. No es un proyecto a corto plazo", manifestó.